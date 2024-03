Maria Esposito in cerca dell’amore, smentito il flirt con Geolier

Maria Esposito è stata per la prima volta ospite a Verissimo. Ha raccontato del suo percorso da attrice e di quanto la sua famiglia sia fondamentale per lei. Adesso è uscito anche il suo libro “Una luce tra i vicoli” dove racconta dei problemi d’ansia che spesso ancora si trova a dover affrontare.

Silvia Toffanin ha cercato di incalzare più volte l’attrice sul tema dell’amore ma con scarsi risultati, infatti lei ha ribadito di essere single. Anzi, ha aggiunto di essere concentrata sul lavoro, ma non rifiuterebbe questo sentimento se qualcuno bussasse alla sua porta.

Nessun riferimento a Geolier, nemmeno da parte della conduttrice. Ma con queste parole l’attrice ha voluto ribadire di essere single, confermando quindi la smentita fatta qualche giorno fa dal rapper.

L’attrice ha confessato di avere grossi problemi di ansia da quando ha iniziato questo lavoro. Non solo, la solitudine è ciò che teme di più e non riesce più a fare nulla da sola, nemmeno una passeggiata o prendere un mezzo pubblico. Ha infatti spiegato che anche quando è stata contattata per l’intervista a Verissimo è stata titubante e la prima cosa che ha provato è stata l’ansia.

Ha però spiegato che da tempo sta cercando superare questa problematica da sola, ponendosi degli obiettivi, in modo tale che quest’ansia non diventi un ostacolo invadente.

“Ho paura della solitudine e di stare troppo chiusa in casa, paura di prendere mezzi, aerei, treni. Prima di fare questo lavoro ero più sciolta, da quando ho iniziato mi sento un senso di responsabilità enorme sulle spalle ed ho l’ansia per molte cose. Ansia di sbagliare e di dare un messaggio sbagliato. Non riesco a stare da sola per strade, la solitudine è la mia più grande paura. Riesco a superare l’ansia da sola, dandomi degli obiettivi, come oggi stare qui, o vai e spacchi o stai a casa e piangi. L’arte può salvarti, mi auguro di avere una strada solo in salita e di recitare per sempre“