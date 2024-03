Maria Esposito, flirt con un Big di Sanremo? Chi è, cosa c’è di vero

Voci di corridoio parlano di una nuova coppia molto famosa. La star di Mare Fuori, Maria Esposito, avrebbe un flirt con Geolier.

Un amore nato sul palco di Sanremo, che però il trapper ha smentito con un commento su Instagram. Eppure le prove di questo flirt ci sono e sarebbero tante!

Galeotto fu Sanremo! Come sarebbe iniziata tra Maria e Geolier

L’attrice diventata iconica con il personaggio di Rosa Ricci è salita sul palco di Sanremo insieme ai suoi colleghi per tenere un discorso contro la violenza sulle donne ed è qui che sarebbe scoppiata la scintilla tra lei e il cantante arrivato secondo sul podio.

Geolier infatti ha voluto proprio Maria come protagonista del videoclip per la canzone in gara al festival ‘I’ Pe’ Me, Tu Pe’ Te’ e la fantasia dei fan ha iniziato a volare. Maria è sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma di Geolier conosciamo bene la storia con la fidanzata Valeria, lontana dal mondo dello spettacolo.

Ad avvalorare le voci di rottura tra il trapper e Valeria sarebbe stata la cancellazione di tutte le foto di coppia dai rispettivi profili Instagram. Inoltre, i due si sono proprio unfollowati e ormai sappiamo come funziona: quando togli il follow su Instagram è proprio finita!

Con Geolier tornato single, gli appassionati di gossip sono tornati a pensare a Maria. Ma anche Maria sembrava avere già il cuore occupato.

Su TikTok l’attrice si è fatta vedere in molti video con un ragazzo di nome Andrea e anche lui su Instagram aveva postato molte immagini insieme all’attrice. Nei commenti tutti avevano chiesto se fossero fidanzati, ma i due hanno smentito.

Siamo migliori amici, hanno detto, mettendo a tacere ogni voce sulla loro relazione.

Sono tornati quindi più forti che mai i sospetti che tra la giovane napoletana e il trapper fosse nato l’amore sul palco di Sanremo, consacrato poi con il video musicale.

Il commento ‘elegantissimo’ di Geolier sui rumors

Nel programma pomeridiano di RTL102.5 sono state portate tutte le prove su questa relazione.

I conduttori hanno messo insieme gli indizi, la cancellazione delle foto con la fidanzata storia, il video insieme e insomma, parrebbe tutto confermato. Ma Geolier non ci sta e lascia un commento ben poco educato.

Nun ce sta co’ la capa

Beh, che dire, una risposta degna di chi tiene Masterclass all’Università.

Non basta una velata offesa a mettere a tacere le voci, nessuna smentita ufficiale da parte dei due di certo continuerà a far fioccare i gossip.

Vediamo se tra qualche giorno, Geolier e la vecchia fidanzata torneranno a seguirsi e se Maria dirà qualcosa riguardo questo presunto flirt nella sua intervista da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, prevista per sabato 30 marzo.