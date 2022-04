Maria Elena Boschi e Berruti, crisi o nozze? Le foto che fanno chiarezza

Se burrasca c’è stata, è stata superata. Nei mesi scorsi l’onorevole “renziana” Maria Elena Boschi, 41 anni, e l’attore Giulio Berruti, 37, che fanno coppia dalla primavera 2019, pare che abbiano dovuto affrontare qualche problema di cuore. Ci furono addirittura voci che sussurrarono che la relazione sentimentale stesse ormai giungendo al capolinea. Anche i paparazzi, che una settimana sì e l’altra pure monitorano l’andamento della love story, sono rimasti a bocca asciutta per un po’ di tempo, non riuscendo più a pizzicare i due piccioncini assieme. Insomma, non è remota l’ipotesi che la crisi ci sia realmente stata. Fatto sta che se anche così fosse, quel periodo ora è archiviato, come testimoniano le fotografie pubblicate dal magazine Gente nell’ultimo numero in edicola.

Il settimanale ha sorpreso la coppia a Fregene, sul lungo mare, nel primo giorno di primavera. Berruti e la Boschi si sono sollazzati in un ristorante, baciati dal sole. Gli scatti mostrano un legame intenso e pieno d’intesa, alimentato da carezze, sguardi complici e baci affettuosi. Altrimenti detto, tutto procede a gonfie vele. Il che spinge a pensare che non siano stati assolutamente messi in archivio, da parte di Giulio e Maria Elena, i progetti matrimoniali e quelli relativi a mettere su famiglia.

Sono lontani i tempi in cui l’ex star di Squadra Antimafia, via social, nel pieno delle voci di crisi, scriveva: “Se brilla solo con il bel tempo non è vero amore”. Dichiarazione che aveva ulteriormente ingigantito il gossip circa una presunta burrasca sentimentale. Burrasca che, si ripete, se proprio c’è stata, è stata superata a pieni voti.

Così ora riprendono quota i sussurri dei ben informati, i quali, qualche mese fa, hanno assicurato che l’attore e la politica toscana stessero pianificando le nozze. Quando? C’è chi non ha dubbi e sostiene che entro la fine del 2022 potrebbero arrivare i fiori d’arancio. Al momento, però, tutto tace in casa Boschi-Berruti. Non una novità visto che entrambi sono assai gelosi della loro privacy. Insomma, anche se fosse già arrivata una proposta di matrimonio, difficilmente sarebbe venuta a galla. Non resta che attendere.