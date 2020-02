C’è posta per te: Maria De Filippi prima bacchetta il suo pubblico poi Luisiana e Giovanni

Attimi di tensione a C’è posta per te per Maria De Filippi. La conduttrice ha trovato qualche difficoltà nel raccontare la storia di Flora, una donna che ha cresciuto 6 figli tra mancanze e problemi economici. Da quasi quattro anni la signora non ha più rapporti col figlio Giovanni, col quale ha avuto una brutte lite che l’ha spinta a cacciare di casa il ragazzo. Quest’ultimo ha abbandonato un lavoro sicuro e ha cominciato a comportarsi in maniera strana dopo che ha conosciuto Luisiana, con cui convive oggi e che sta per sposare. Flora ha inviato la posta proprio al figlio e alla nuora ma questi due sono stati irremovibili e non hanno dato alcuna chance alla signora napoletana.

Il pubblico ride alla confessioni di Giovanni, Maria De Filippi interviene

“Non voglio avere più dialogo con lei. Quando andai a casa sua con una cassetta di patate per fare pace. Lei prese la cassetta di patate e me no”, ha dichiarato Giovanni a C’è posta per te. Una frase che ha suscitato l’ilarità del pubblico in studio ma la situazione ha infastidito la padrona di casa Maria De Filippi. “Il pubblico ride ma non sa che non avevate soldi per mangiare”, ha replicato seccamente la moglie di Maurizio Costanzo. “Tua madre conosceva solo i modi per sopravvivere, tanto che prende la cassetta di patate e ti lascia fuori. Tu come figlio hai fatto fatica a vivere in un container, ma tua madre non ha gli stessi modi di mia madre perché non è nella stessa situazione. Gli assistenti sociali che controllano fanno paura. Quando tu vai a fare il parcheggiatore abusivo, tu guadagni di più ma lei rischia la famiglia”, ha aggiunto la conduttrice. Maria si è schierata nettamente dalla parte di Flora e ha provato fino all’ultimo a riconciliare madre e il figlio ma la frase di Luisiana, la nuora, ha deluso le aspettative della De Filippi.

C’è posta per te, Luisiana contro Flora: Maria De Filippi non ci sta

“A me personalmente non interessa lei, è una persona che nono conosco, che ho cancellato. Per me è invisibile, è morta 4 anni fa. Se fosse stata intelligente non si sarebbe sentita inferiore a me. Io tra due anni sarò la moglie ma oggi non sono niente. All’inizio era una suocera speciale, poi ho conosciuto un mostro“, ha detto Luisiana a C’è posta per te. La parola “mostro” ha indignato i telespettatori a casa e soprattutto Maria De Filippi, che ha deciso di arrendersi con i suoi ospiti, del tutto convinti a non cambiare idea sulla faccenda. “A me ha colpito come vostra madre vi abbia cresciuto, vi abbia fatto andare alle medie, è andata alla Caritas per voi, si è umiliata e mi dispiace vedere un figlio che dice che la madre è un mostro. Non ce la posso fare, mi fa pena”, ha replicato Maria.

Le parole di Maria De Filippi contro la giovane Luisiana

“Dietro c’è il percorso di una donna che non ha avuto un cavolo, che vive in un container. Non mi aspetto che sia una madre educata, ma un po’ un animale che cerca in qualche modo di allevare i figli e ce la fa. Io, ai miei animali voglio bene e non me li tocca nessuno. Il fatto che tu consenta alla tua fidanzata di dire che tua madre è un mostro, mi fa impressione. In genere non mi lascio andare ma in questo caso faccio fatica a stare zitta”, ha aggiunto Maria De Filippi prima di salutare definitivamente Luisiana e Giovanni.