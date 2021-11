Maria De Filippi ricorda Pietrangeli, regista anche di Amici: il messaggio

Maria De Filippi ha ricordato il regista Paolo Pietrangeli, scomparso oggi. La notizia ha fatto il giro della rete nel giro di poche ore e ha raccolto tantissimi messaggi di persone che lo hanno conosciuto. Pietrangeli si è spento all’età di 76 anni ed è stato regista anche di programmi di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha ricordato nelle scorse ore gli anni trascorsi con Pietrangeli, e sono stati davvero tanti. L’uomo è stato regista del Maurizio Costanzo Show e non solo; hanno lavorato insieme per vent’anni. Un tempo abbastanza lungo per costruire anche un rapporto di amicizia, oltre che di stima professionale.

Maurizio Costanzo si è detto addolorato per la scomparsa di Paolo Pietrangeli, con cui ha subito avuto un rapporto ideale. Lo ha ricordato come un uomo allegro e ironico, con cui bastava uno sguardo per capirsi e fra loro c’era un rapporto di fratellanza ormai. Pietrangeli è stato regista di C’è Posta Per Te per un anno e poi anche di Amici. Per questo anche Maria De Filippi ha dedicato un messaggio al regista scomparso, definendolo anche un amico oltre che collega. Ha parlato di lui come un personaggio ricco di risorse e con tante angolazioni caratteriali. E ha proseguito così:

“Con lui abbiamo costruito e raccontato tanto. Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi ad una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita. Perderlo è drammatico e tristissimo ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà”

Maria De Filippi raramente interviene con dei messaggi sui social, ma quando lo fa è sempre per una valida causa. Salutare un amico scomparso e rivolgere un pensiero a un collega è di sicuro una causa più che valida, validissima. E soprattutto lo fa con poche parole ma incisive, che bastano per esprimere concetti ampi e profondi. Una dote che il pubblico le ha sempre riconosciuto e che lei conferma di giorno in giorno. Il messaggio è stato postato sui vari profili social delle trasmissioni della conduttrice e anche sulle pagine di Witty Tv. Sotto ai post ci sono i commenti di tanti personaggi passati da Amici, per esempio, che hanno ricordato il regista. Uno di questi nomi è quello di Kledi Kadiu, per citarne uno.