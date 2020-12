Maria De Filippi ha raccontato oggi un retroscena sui provini di Arisa ad Amici. Come è già noto infatti anni fa la cantante ha provato a diventare un’allieva della scuola di Canale 5. Erano le prime edizioni quando Arisa ha tentato la strada dei talent per affermarsi nel mondo della musica, ma non le andò bene. Oggi Maria ha rivelato che in realtà Arisa non è mai stata provinata e che non è mai arrivata a lei. Non ha mai sostenuto i casting perché qualcuno ha deciso che non aveva dei requisiti idonei a un programma televisivo. Le cose negli anni sono cambiate e probabilmente oggi queste cose ad Amici di Maria De Filippi non accadono più, tuttavia oggi Maria lo ha raccontato senza problemi.

La conduttrice ha svelato questo aneddoto per incoraggiare la cantante Letizia, che era stata appena eliminata. Letizia era proprio un’allieva di Arisa prima di perdere la sfida contro Enula, voluta da Rudy Zerbi. La cantante lirica non ha vissuto bene questa eliminazione, infatti non è riuscita a trattenere le lacrime. Maria, come ha sempre fatto con i suoi giovani talenti, ha spiegato a Letizia che questa non sarà di certo la fine per lei. Le ha quindi detto che il giudizio di una singola persona, seppure competente, che ha decretato la sua uscita da Amici non potrà influire su tutta la sua carriera. Né significa che lei non sia brava. Quindi le ha spiegato che proprio Arisa è un esempio del fatto che una porta chiusa, in questo caso ad Amici, non vuol dire che non farà strada. E ha raccontato:

“Tanti anni fa venne a fare i provini di Amici e qualche imb…le alla porta non la fece entrare perché decise che non era telegenica. A me lei non arrivò mai. Perché aveva gli occhiali e l’avevano giudicata non telegenica. Non le fecero neanche superare la sbarra di Cinecittà”.

Quindi Arisa non avrebbe sostenuto a tutti gli effetti il provino per Amici. Forse nelle prime edizioni si dava importanza anche ad altro, e non solo al talento. Maria ha inoltre fatto notare che Arisa non si è arresa per un no ad Amici, tra l’altro ricevuto per qualità che non erano legate alla musica. Ha pure detto che non bisogna fermarsi al primo ostacolo. La cantante ha ringraziato la De Filippi.