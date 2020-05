Maria De Filippi col monopattino nei corridoi di UeD: il video della Mennoia

Maria De Filippi come non l’abbiamo mai vista: un video di Raffaella Mennoia svela un altro lato della conduttrice

Avete mai visto Maria De Filippi sul monopattino per i corridoi di Uomini e Donne? Se la risposta è no, e immaginiamo proprio che sia così per tutti, ci ha pensato Raffaella Mennoia a svelare quest’altro lato della conduttrice di Canale 5. Maria non ha profili social, preferisce starne lontana, ed è per questo che ogni foto o video della sua vita quando non è in onda catturano l’attenzione. Una volta, per esempio, è stata pubblicata sempre dalla sua redazione una foto mentre dormiva sul divano accoccolata con uno dei suoi cani. Oggi la Mennoia ha mostrato a tutti i suoi followers come Maria ama spostarsi da una stanza all’altra degli studi Elios.

Raffaella Mennoia e il video di Maria De Filippi sul monopattino: “Sfreccia in corridoio”

Tra una riunione e l’altra pare che la Queen ami spostarsi con il monopattino elettrico! Nel video Maria appare di spalle, Raffaella è stata ben attenta evidentemente a inquadrarla quando già le era passata davanti. Si vede la conduttrice nei corridoi che si allontana, insomma. “Strani incontri in corridoio… Maria che sfreccia”, ha scritto nella didascalia aggiungendo una risata. Poi ha proseguito: “Oggi per parlare con i pattini”. Insomma, è stata una vera sorpresa anche per la Mennoia. Per quest’ultima comunque sembra sia stato un bel giorno: “Giornata incredibile…felice”, ha aggiunto a fine didascalia. Inutile dire che il video di Maria De Filippi sul monopattino abbia già fatto il giro dei social ed è stato condiviso e ricondiviso!

Maria De Filippi sul monopattino negli studi di Uomini e Donne: il video conquista tutti, i commenti su Instagram

Ed è altrettanto inutile dire che il video ha già ricevuto centinaia di commenti, arrivati in pochissimi minuti. Tutti hanno apprezzato, hanno messo una risata e hanno scritto anche commenti come questo: “Maria è unica”. C’è anche il commento dell’ex tronista Teresa Langella: “Adoro. Che bella che è”.