Maria De Filippi, Barbara chiede di Costanzo: “Non ti ho sentito dirlo”, la polemica

Uomini e Donne Over, le accuse a Barbara De Santi per Marcello

Barbara De Santi e Marcello oggi sono stati fra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne Over per via del loro rapporto che a molti pare abbastanza strano. Soprattutto da parte di Barbara che non ha convinto né Gianni Sperti e Tina Cipollari né i presenti in studio. La De Santi in realtà era sicura di ciò che stava dicendo, sembrava seriamente interessata a Marcello, ed è per questo che non riusciva a capire il motivo dei tanti attacchi che stava ricevendo. Cos’è successo di così tanto grave? Niente di che ma la polemica c’è stata eccome. Veniamo subito al dunque.

Barbara e Marcello, l’amore è platonico: a Uomini e Donne confronto acceso

Barbara ha spiegato che con Marcello si trova bene ma che al momento non le va di lasciarsi andare ad approcci fisici e che anche solo l’abbraccio dell’ultima volta che si son visti le basta per il momento. L’impressione generale è stata che alla De Santi Marcello non piaccia fisicamente, sebbene sia un bell’uomo, ma solo perché sembra essere ricco (il riferimento costante è stato alla Porsche che possiede ma era evidente che si parlasse in generale). Barbara non ha tollerato certe insinuazioni e ha più volte sottolineato che a lei non manca nulla e che quello che prova è un interesse genuino. Effettivamente certe accuse potevano risparmiarsele perché non è detto che se una persona sia ricca tutte o tutti debbano volercisi fidanzare, e Barbara questo lo ha cercato di far capire più volte.

Maria De Filippi: la domanda di Barbara su Maurizio Costanzo

Barbara a un certo punto si è rivolta persino a Maria per chiederle della sua storia con Maurizio Costanzo perché anche tra lei e Maurizio ci sono tanti anni di differenza. Maria ha ammesso senza troppi giri di parole che le critiche le ha ricevute anche lei ma che non l’hanno mai influenzata. Su Costanzo poi è stata chiarissima: “Aveva una testa. Sinceramente – così si è poi rivolta a Barbara – non ti ho mai sentito dirlo [il fatto che anche Marcello abbia una testa, ndr]. Ti ho solo sentito dire che puzza di fumo. Non hai detto ‘Mi piace come parla, che possa diventare un punto di riferimento, che mi possa far crescere’. Ho sentito dire è vestito meglio di quelli in prima fila. Chi vivrà vedrà”. Quello di Maria non è stato un attacco ma era evidente che volesse puntualizzare: non puoi paragonare me e Maurizio a te e Marcello, se di Marcello non dici cose che io di Maurizio pensavo non appena conosciuti. Intanto sul Web la polemica continua: