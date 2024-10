Maria De Filippi: le 2 mosse inedite contro Carlucci-Bruganelli

Tu si que vales e Ballando con le Stelle in lotta per primeggiare negli ascolti televisivi del sabato sera. Nelle prime tre sfide la battaglia è stata serratissima. Due vittorie sul filo di lana per Maria De Filippi e una per Milly Carlucci. Sabato 19 ottobre, Mediaset e ‘Queen Mary’ hanno architettato due mosse per contrastare e continuare a battere i rivali che, a inizio puntata, hanno messo sul tavolo il piatto forte della competizione: il dentro/fuori della chiacchieratissima Sonia Bruganelli (l’ex moglie di Bonolis è stata prima eliminata dal gioco e poi salvata da una scontata white card giocata da Sara Di Vaira).

Ebbene, che cosa Tu si que vales ha inventato per non perdere pubblico? Innanzitutto non è sfuggito che Striscia la Notizia, che solitamente chiude tra le 21.35 e le 21.40, in questo frangente ha ceduto la linea al programma di Maria alle 21.15. TSQV è cominciato precisamente alle 21.18, quindi circa 20 minuti prima, ossia un’enormità a livello di tempistiche televisive, rispetto a quando iniziano solitamente le trasmissioni in prime time di Canale 5. Evidentemente si è voluto acchiappare una parte di pubblico prima che questo si lasciasse ammaliare da Ballando che, come è noto, apre i battenti poco dopo le 20.30.

Ma c’è dell’altro: dopo circa 50 minuti Tu si que vales è stato interrotto dal primo blocco pubblicitario. La seconda slot del programma è durata invece più di un’ora, circa 65 minuti. Un’eternità. Anche in questo caso emerge la strategia di Mediaset che, pare evidente, è stata quella di procrastinare gli spot per non rischiare che gli utenti cambiassero canale, sintonizzandosi sulla concorrenza.

Ascolti tv, gli scontri tra Tu si que vales e Ballando con le stelle

La scorsa settimana, sabato 12 ottobre, Ballando con le Stelle ha conquistato 3.419.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Tu si que vales ha radunato 3.530.000 utenti con uno share del 25.7%. Sui dati assoluti ha vinto Maria, sullo share Milly in quanto il suo show è andato avanti fino a notte inoltrata.

Sabato 5 ottobre, ha perso di nuovo la Carlucci. Ballando: 3.221.000 spettatori e 24.4%. Per Tu si que vales invece 3.500.000 utenti e il 25.4%.

Vittoria per Ballando sabato 28 settembre: 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share, mentre Tu si que vales ne ha avuti 3.238.000, share del 24.5%.