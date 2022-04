Maria De Filippi, l’abito in pizzo non è per tutte: marca, prezzo da capogiro

La conduttrice ha scelto uno splendido vestito Made in Italy che però ha mandato in tilt i social: i commenti e i dubbi sul colore

Il vestito in pizzo viola prugna di Maria De Filippi ha incantato tutti. Lo ha indossato durante la settima puntata del Serale di Amici 21 e anche lei si è schierata dalla parte degli ormai tantissimi che sfidano la scaramanzia. Un tempo infatti si pensava che il viola portasse sfortuna in televisione. La superstizione di chi va in video è cominciata molti anni fa e il colore viola veniva considerato negativo in tv perché richiama alcune funzioni religiose tra cui quelle dedicate ai defunti. E poi anche perché il viola è associato alla Quaresima.

Da un po’ di tempo a questa parte però conduttori e conduttrici non hanno più seguito questa tradizione e stasera anche Maria De Filippi ha indossato un abito viola in tv. Quello sfoggiato al Serale di Amici porta una firma non indifferente, va detto. Il marchio dell’abito in pizzo di Amici è Valentino, e anche il prezzo non è indifferente. Si tratta di un capo in vendita al costo di 2900 euro.

Abito in pizzo floreale di Valentino, questo è il nome scelto per il vestito. Nella descrizione dello stesso si legge che è un capo in grado di valorizzare al massimo la silhouette di chi lo indossa. L’eleganza è fuori discussione, il pizzo ha un motivo floreale e online si trova anche con una cintura in vita in grado di valorizzare ancor di più il punto vita. Siamo davanti a un Made in Italy dunque, composto di due tessuti: uno in lana e seta, l’altro in cotone, poliammide, elastan e viscosa. Ha una cerniera sul retro e il colore è denominato come “Ripe Plum”, dunque è un prugna.

Nel frattempo sui social è scattato il dilemma sul colore del vestito della De Filippi: viola o nero? Nei primi minuti della puntata qualcuno ha faticato a vedere il reale colore dell’abito. Già con qualche inquadratura in più, sotto luci diverse però è stato subito chiaro che fosse un viola prugna. Ci sono stati tanti complimenti per lei: secondo tanti infatti Maria stava molto bene con l’abito in pizzo del Serale di Amici 2022.

Il dilemma della serata: capire se il vestito di Maria è nero o viola????????#Amici21 — EgleC (@EgleC6) April 30, 2022

il vestito di maria pazzesco #Amici21 — si e rotto il forno⚰️ (@iloveakaful) April 30, 2022