Maria De Filippi in Rai? L’idea di Milly Carlucci e l’invito a Barbara d’Urso

Maria De Filippi in Rai? Parla Milly Carlucci: l’idea della conduttrice

Di Milly Carlucci e Maria De Filippi si è spesso parlato negli ultimi anni presentando le due conduttrici come due antagoniste sempre in competizione. Giornali e siti di gossip, a volte anche ricamandoci su, hanno anche tirato in ballo un presunto astio tra le due, che nato in TV si sarebbe esteso anche nella vita reale. A mettere a tacere le malelingue, però, c’ha pensato Milly Carlucci nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi. Maria De Filippi? “L’idea di averla come ‘ballerina per una notte’ mi renderebbe felicissima.” ha dichiarato. “Molto probabilmente saremo in onda nella stessa serata anche quest’anno” ha poi aggiunto “Ma magari potremmo registrare o fare un collegamento in diretta“. Questa proposta, ha spiegato però Milly nella sua intervista, non è stata ancora fatta alla moglie di Costanzo. A Tal proposito, comunque, la conduttrice di Ballando con le stelle ha ribadito: “Maria è una donna talmente intelligente e spiritosa che non vedo perché non dovrebbe accettare il mio invito”.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci e l’invito a Barbara d’Urso

Le dichiarazioni di Milly Carlucci, inevitabilmente, hanno aperto la strada ad uno degli argomenti più gettonati e chiacchierati quando si parla di lei e Maria De Filippi. Rivalità? “Nessuna” ha ribadito la presentatrice Rai “I dualismi, ahimè, fanno parte del gioco, ma né io né Maria siamo mai state in competizione”. Per rimarcare la sua posizione, inoltre, Milly ha spiegato che è sempre stata aperta all’idea di fare squadra con le conduttrici più popolari di Mediaset. Lo scorso anno, per esempio, a Ballando aveva in mente di invitare Barbara d’Urso. Cosa è andato storto? “In fase di trattativa Barbara ha preso un terzo impegno ed è saltato tutto” ha dichiarato la Carlucci.

Ballando con le stelle, Alba Parietti attacca la trasmissione: la replica di Milly Carlucci

A Milly Carlucci, durante l’intervista, è stato chiesto in fine di commentare gli attacchi di Alba Parietti (ex concorrente di Ballando con le stelle) indirizzati alla sua trasmissione. “Alba è una donna speciale e io non smetterò mai di ringraziarla per quello che ha dato a Ballando” ha affermato Milly. “Ha una sensibilità fuori dal comune e noi, a modo nostro, l’abbiamo sempre protetta” ha poi aggiunto “Forse avrebbe desiderato che qualcuno si esprimesse di meno, ma chi fa il mio lavoro non può e non deve censurare nessuno”.