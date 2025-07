Maria De Filippi e la chat con Corona: “Perché l’hai fatto?” La replica di Fabrizio

Fabrizio Corona ce l’ha fatta, di nuovo, a tornare al centro della cronaca cosiddetta scandalistica del Bel Paese. Con l’ultima puntata del suo podcast Falsissimo ha sia lanciato il rumorosissimo scoop su Raoul Bova, sia attaccato pesantemente Temptation Island. Tradotto, significa che ha gettato pesanti ombre su un programma di Maria De Filippi (è lei che produce il reality delle tentazioni di Canale 5 con la sua azienda Fascino Pgt). Corona è uno dei pochi che, negli anni, ha tuonato su un lavoro della conduttrice pavese. E quest’ultima non sarebbe rimasta indifferente alle esternazioni dell’imprenditore. Mowmag rivela che lo avrebbe persino contattato privatamente tramite il suo braccio destro Sabina Gregoretti.

Breve riassunto di quel che è capitato. Corona, a Falsissimo, ha sostenuto che Temptation Island sia pilotato e che gli autori agiscano nei confronti di fidanzati e fidanzate in modo poco limpido, aizzandoli. Altrimenti detto, secondo il re dei paparazzi, che tra l’altro ha raccolto alcune testimonianze di chi in passato ha partecipato al reality, ha dichiarato che il programma non è autentico e genuino come lo si vorrebbe far passare. E come ha reagito ‘Queen Mary’?

Secondo le informazioni in possesso di Mowmag, Maria De Filippi, nella figura del suo braccio destro Sabina Gregoretti, avrebbe contattato direttamente Corona, spedendogli il seguente messaggio: “Fabrizio, perché lo hai fatto?”. “Perché l’ho fatto? Perché Falsissimo è un programma di attualità che fa milioni di visualizzazioni”, avrebbe risposto l’imprenditore. A questo punto, Gregoretti e De Filippi avrebbero chiuso la conversazione, preferendo non scrivere altro.

Sempre Mowmag ha riferito alcuni dettagli relativi ai rapporti professionali tra Corona e la regina di Mediaset. I due non avrebbero alcuna ruggine pregressa. Anzi nel 2016, Maria e Gregoretti avrebbero pensato proprio al re dei paparazzi come possibile conduttore di una trasmissione, scavalcando addirittura Stefano De Martino. Il progetto non sarebbe andato in porto e De Filippi e Corona non si sarebbero più sentiti per otto anni, cioè fino a pochi giorni fa, quando ‘mister Falsissimo’ sarebbe appunto stato contattato con quel “perché?”.

Opportuno sottolineare che la conduttrice e produttrice pavese non è una persona abituata a muoversi per delle inezie. Queste, da sempre, le lascia correre, senza curarsene. Il fatto che avrebbe scritto a Corona tramite il suo braccio destro è sintomo che qualcosa di ciò che è stato detto a Falsissimo potrebbe averla turbata.