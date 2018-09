Maria De Filippi e Barbara hanno litigato? La d’Urso spiega

Barbara d’Urso e Maria De Filippi non hanno litigato: la conduttrice di Pomeriggio 5 si rivela

Lo sanno tutti che nel mondo dello spettacolo le liti sono sempre dietro l’angolo, soprattutto se il cerchio si restringe a chi lavora per il piccolo schermo. Tra tutte le conduttrici della televisione italiana, Barbara d’Urso è forse quella presa più di mira. In un modo o nell’altro, la presentatrice finisce sempre al centro dell’attenzione. Per la sua segretissima vita sentimentale, per le sue passate storie d’amore, per il successo dei suoi programmi, per il suo modo di fare tv e per le liti con i colleghi. Insomma, bene o male purché se ne parli. Intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la diretta interessata ha messo i puntini sulle i nei riguardi degli ultimissimi gossip che hanno iniziato a circolare sul suo conto e su quello di alcuni suoi colleghi.

Maria De Filippi, i rapporti con Barbara: la d’Urso si racconta una volta per tutte

Si è iniziato a parlare di una presunte lite tra Maria De Filippi e Barbara d’Urso. La conduttrice di Domenica Live ha così deciso di mettere in chiaro la situazione. A quanto pare, le due donne non sono arrivate affatto ai ferri corti anzi, tutto il contrario. “Maria e io siamo in ottimi rapporti, ci sentiamo spesso e ridiamo sulle cose che qualcuno inventa per provare a metterci contro.” Negli anni passati, la d’Urso si pensava avesse discusso anche con Paolo Bonolis, eppure è stata tranquillamente sua ospite ad Avanti Un Altro.

Barbara d’Urso pronta ad una nuova scoppiettante stagione di Pomeriggio 5 e Domenica Live

Barbara è tornata a lavoro con Pomeriggio 5 e anche Domenica Live sta per tornare. In ogni caso, questa stagione televisiva per la d’Urso sarà piena di impegni. La donna condurrà nuovamente il Grande Fratello, per poi andare in onda anche con la nuova stagione de La Dottoressa Giò.