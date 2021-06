Maria De Filippi e Amici: le parole per Michele Merlo che lotta per la vita

Fiato sospeso per Michele Merlo, il ‘Mike Bird’ di Amici di Maria De Filippi. Il 28enne vicentino, nella notte tra giovedì e venerdì, come ha reso noto la sua famiglia, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico d’urgenza perché colto da una emorragia cerebrale, innescata da una leucemia fulminante. La notizia è trapelata stamattina e sono stati tantissimi sui social, tra vip e non, ad aver espresso vicinanza e sostegno al giovane. Nel tardo pomeriggio è giunto anche uno dei messaggi più attesti, quello del talent show di Canale Cinque che ha visto Mike protagonista nel 2017 (sedicesima edizione, fu eliminato in semifinale).

Sull’account Instagram ufficiale di Amici, poco prima delle venti, è apparsa una foto di Merlo; foto che risale al tempo in cui partecipò al programma della rete ammiraglia Mediaset. Lo scatto è stato corredato da un caloroso “Forza Mike, siamo con te”. Il post, nonostante sia stato pubblicato dal profilo del talent, può tranquillamente essere preso anche come posizione ufficiale di Maria De Filippi. La conduttrice pavese, come è noto, non ha account social. In passato è capitato che per far sentire la propria voce sul web affidasse delle esternazioni proprio ai canali ufficiali delle trasmissioni che guida. In questo caso non c’è la sua firma, ma con ogni probabilità la pubblicazione del post ha avuto il suo benestare.

D’altra parte è facilmente riconoscibile lo ‘stile Maria’: poche parole, ben mirate e nessuna retorica. Subito sotto al post hanno rilasciato commenti tantissimi fan. Tra i primi a pronunciarsi Kledi Kadiu, ex volto del talent show, il quale ha piazzato un cuore rosso in segno di sostegno per Mike.

In queste ore, ha parlato anche Riccardo Marcuzzo, noto semplicemente come Riki. Il cantante si scontrò diverse volte con ‘Bird’ ad Amici 16. E non solo sul palco della trasmissione: i due artisti infatti ebbero dei focosi scontri sui social, accusandosi a vicenda di comportamenti scorretti. Oggi Marcuzzo ha fatto sapere di essere stato particolarmente colpito dalla notizia riguardante l’ex rivale, esternando tutto il suo dispiacere. “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”, ha scritto il musicista milanese su Instagram.