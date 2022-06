Maria De Filippi, così ha aiutato Agata Reale nella malattia: gesti concreti

Agata Reale è uno dei volti mai dimenticati della storia di Amici di Maria De Filippi. La ballerina nel corso della sua edizione è piaciuta tanto al pubblico, ma non si può dire la stessa cosa di Alessandra Celentano. Il piede di Agata è diventata la star dello show, a un certo punto, proprio a causa delle critiche della Celentano. Agata è stata una delle prime allieve a scoprire quanto fosse rigida la visione della danza della maestra, e ne ha fatto le spese nel corso della permanenza nella scuola. E al Serale. Di recente Agata è tornata alla ribalta per la sua lotta contro la leucemia.

L’anno scorso ha deciso di raccontare la sua malattia, ricevendo sostegno e affetto da parte dei fan. Per un anno aveva tenuto nascosta la malattia, ma poi si è sentita quasi in dovere di raccontarla perché qualcuno stava notando dei cambiamenti in lei nelle foto che pubblicava. Sentendosene dire di tutti i colori e sapendo che i cambiamenti non dipendevano da lei, ha scelto di dire la verità. Le hanno diagnosticato la leucemia promielocitica acuta, pochi mesi dopo il matrimonio. Il marito si è ritrovato spaesato dinanzi alla malattia di Agata Reale, ma in suo aiuto è arrivato proprio lo staff di Amici.

In una intervista a Libero Tv, la ballerina ha svelato un aneddoto su Maria De Filippi: l’ha aiutata in modo concreto. Sono passati tanti anni dalla partecipazione di Agata al talent show, ma Maria non dimentica mai i suoi allievi e lo ha dimostrato ancora una volta. La ballerina ha rivelato di aver ricevuto un regalo e una lettera da lei:

“Confesso che ho avuto un regalo molto bello. Non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello. L’ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta”

Non solo. Maria non ha fatto mancare il supporto morale e non si è limitata a questo. Tutta la squadra di Amici è stata disponibile nei confronti di Agata. Il giorno in cui è entrata in ospedale suo marito era disperato. La prima cosa che si cerca di fare in questi casi è avere i medici più preparati sulla malattia. Così Maria e gli autori di Amici si sono messi a disposizione di Agata Reale: