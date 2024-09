Maria De Filippi, blazer ‘vivace’ a Tsqv: marca, prezzo e dettagli

Maria De Filippi, per il primo appuntamento di Tu sì que vales 2024, ha optato per un tailleur d’alta moda griffato Louis Vuitton. In particolare, la conduttrice pavese ha sfoderato una giacca doppiopetto ‘vivace’ della collezione Tailoring: tinte scure e perline chiare a dare un effetto a pois. Il pantalone ha la medesima fantasia del blazer. A completare l’outfit un paio di sneaker, utili ad ‘alleggerire’ il look.

Giacca e pantalone sono realizzati con lana (54%), mohair (23%), seta (18%) e poliestere (5%). Il blazer doppiopetto è un capo d’abbigliamento non accessibile ai ‘comuni mortali’. Per acquistarlo bisogna mettere sul piatto 6.500 euro. Un prezzo decisamente proibitivo per la maggior parte delle persone.

La De Filippi, da tempo, ama i tailleur. Nel corso degli anni, nelle varie trasmissioni tv da lei condotte, ne ha sfoggiati di ogni genere e colore. A volte predilige tinte chiare tenui, altre sgargianti, altre ancora scure, come nel caso della puntata di TSQV in onda il 21 settembre 2024 su Canale 5.

Tu sì que vales 2024: squadra che vince non si cambia

Per la nuova stagione del popolare talent show, Maria De Filippi e il suo team non hanno cambiato praticamente nulla rispetto alla precedente edizione. Il cast della giuria è stato riconfermato in blocco. Dunque, riecco Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, oltre naturalmente alla stessa conduttrice pavese. Nessun cambio nemmeno nel bancone dei presentatori. A introdurre i concorrenti sono tornati Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Confermato anche il ‘disturbatore’ Giovannino, che è rientrato in studio per infastidire la Ferilli. In questo caso una piccola novità c’è stata: il piccoletto ha fatto spassosamente sapere all’attrice romana di non essere più interessato a lei, essendosi legato a una bellissima ragazza campana, tra l’altro ospitata in trasmissione.

Altro marchio di fabbrica di Tu sì que vales che è stato riproposto, i siparietti tra Maria De Filippi e la Ferilli. Le due amiche a un certo punto si sono anche messe a ballare il celebre passo di danza chiamato Moon Walk, reso celebre da Michael Jackson. La gag, a giudicare dai commenti social, è stata apprezzatissima dal pubblico.