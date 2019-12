Maria de Filippi, l’avvertimento ad Amici: “Imparate a gestirlo”

Maria de Filippi dà lezione di reazione ai commenti sul web ai ragazzi

Prendendo spunto dalla puntata andata in onda sabato scorso, Maria de Filippi ha tenuto ai ragazzi di Amici una vera e propria lezione sul web. Maria si è seduta con i ragazzi e ha letto insieme a loro tutta una serie di commenti, alcuni belli, alcuni brutti. Si sa , sul web tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione e non è detto che questa sia sempre lusinghiera. Una donna esperta come Maria ha ritenuto opportuno dare qualche consiglio a una classe di ragazzi di 20 anni che, per la prima volta, vengono catapultati in pasto a internet. Certo il web è un posto che può fare miracoli: può mettere in comunicazione le persone e avvicinarle. Può salvare ma allo stesso tempo farle cadere nella più cupa delle depressioni. E siccome questo potrebbe succedere anche ai ragazzi di Amici, Queen Mary è scesa in campo in prima persona a testare le reazioni.

“Il web è fatto anche di questo, è uno strumento bellissimo che ha queste controindicazioni”

Arrivata nella scuola, Maria ha così esordito: “Per una volta parliamo insieme del web visto che vi scompensate quando li leggete. Ci sono persone che quando leggono i commenti vanno in down”. Maria ha poi letto una lunga serie di commenti dedicati ai vari allievi della scuola. La ballerina Giorgia è stata la più bersagliata: per lei quasi solo commenti negativi. Anche Giulia ha qualche haters di troppo ed è accusata di essere arrogante e di urlare quando canta. Semaforo verde invece per Jacopo e Nicola considerati i belli della classe e con una fanbase già radicata. Pareri discordanti per Michelangelo: la voce del cantante sembra un po’ anonima e il suo atteggiamento non convince. Troppo molle. Stesso dicasi per Francesco.

Web e talento: due armi a disposizione da giocare bene

Nel corso della chiacchierata, Maria ha detto ai suoi ragazzi: “Tutto quello che abbiamo a disposizione ha i suoi lati positivi e negativi. Dovete imparare a gestirli e forse è arrivato il momento di iniziare”. Per un talento che si esprime, c’è un tribunale del web pronto a giudicarlo. Come in fondo facciamo anche noi con gli altri. Ed è ora che i ragazzi di Amici imparino a gestire il web nella maniera migliore possibile.