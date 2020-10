Forse i telespettatori più attenti lo avranno già notato da tempo. In ogni puntata di Tu si que vales Maria De Filippi ha con sé una pochette nera che apre ogni tanto. In realtà non è una vera e propria borsa ma un astuccio che la giurata del varietà di Canale 5 possiede dai tempi delle medie. Una piccola borsetta dove Queen Mary – come la chiamano i fan più affezionati – nasconde le sue amate caramelle al limone, di cui non può proprio fare a meno. La De Filippi ha svelato anni fa la sua dipendenza da questi dolciumi, che utilizza da sempre, da quando ha iniziato a lavorare come conduttrice nei primi anni Novanta. Come raccontato in un’intervista queste caramelle hanno aiutato Maria ad affrontare la prima volta da presentatrice, quando era letteralmente terrorizzata e senza salivazione. Oggi è diventato un rito scaramantico nonché un’abitudine rassicurante. La moglie di Maurizio Costanzo ha assicurato che non va mai in onda senza le sue adorate caramelle al limone.

Maria De Filippi a Tu si que vales con astuccio nero e caramelle al limone

In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da martedì 13 ottobre 2020, Maria De Filippi ha svelato cosa tiene dentro la pochette che porta con sé ogni volta che entra nello studio di Tu si que vales. “In realtà è il mio astuccio delle scuole medie. Dentro tengo le caramelle al limone che mi porto sempre in studio”, ha confidato il volto Mediaset. Maria ha studiato a Pavia: è nata a Milano ma all’età di dieci anni ha cambiato casa per via del lavoro dei suoi genitori. A Pavia ha frequentato prima il liceo classico e poi la facoltà di Giurisprudenza. Il sogno da bambina della De Filippi era quello di diventare un magistrato ma non è riuscita a realizzarlo. Ha così ripiegato sulla carriera di consulente legale fino a quando non ha conosciuto Maurizio Costanzo che l’ha lanciata nel mondo della televisione.

Maria De Filippi è una grande fan di Tu si que vales, che produce dal 2014

Maria De Filippi è molto legata al programma Tu si que vales, dove riveste il duplice ruolo di giurata e produttrice. Lo show va in onda su Canale – con grande successo – dal 2014. Come confessato a Tv Sorrisi e Canzoni, Maria adora i momenti della Scuderia Scotti, così scanzonati e genuini.