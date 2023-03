Com’è noto al grande pubblico che la segue quotidianamente da anni, Maria De Filippi è una grande amante degli animali e in diverse occasioni ha portato i suoi cani nelle sue trasmissioni. A tal proposito, oggi 30 marzo sta facendo il giro del web un tenero video della conduttrice insieme ad un cane che gli spettatori dei suoi programmi conoscono molto bene, ovvero Saki. La clip è stata condivisa da Raffaella Mennoia, storica autrice di “Uomini e Donne“, nonché braccio destro e grande amica della De Filippi. ‘Queen Mary’ non è presente su nessun social network ed è rarissimo poter vedere momenti riguardanti la sua quotidianità. Questa volta, però, Raffaella Mennoia ha deciso di fare un’eccezione e mostrare la famosa conduttrice in una veste inedita, stupendo tutti i suoi fan.

In quello che sembra il suo ufficio o semplicemente un camerino, Maria, in una comoda tuta, si è divertita insieme al suo Saki e l’autrice di “Uomini e Donne” ha voluto condividere con i suoi seguaci quel momento. Nel post in questione si può vedere la De Filippi giocare scherzosamente con il suo amico a quattro zampe, mentre cerca di dargli uno stuzzichino come premio e lo riempie di dolci baci. Durante un periodo difficile come quello che sta attraversando, la presentatrice si sta circondando, oltre che dell’amore delle persone care, anche da quello dei suoi amati animali.

Il video ha ricevuto moltissimi commenti da parte degli utenti di Instagram, commossi ed emozionati dalla scena. Anche molti personaggi dello spettacolo hanno lasciato un messaggio sotto il post. Tra i tanti l’amica di una vita, Sabrina Ferilli, che ha scritto simpaticamente: “Aah, nnamo bene!”. Inoltre molti vip ‘nati’ nelle trasmissioni della De Filippi hanno commentato la clip, come ad esempio Davide Donadei, Ida Platano, Roberta Di Padua e Ursula Bennardo.

Chi è Saki

Saki, lo staffordshire bull terrier che saluta il pubblico di “C’è posta per te” alla fine di ogni puntata, in realtà, non è di Maria De Filippi. Ebbene, i padroni del famoso cane sono due persone vicine alla conduttrice: l’atleta di arti marziali e conduttore di “Tu si que vales“, Alessio Sakara, e l’autrice di “Ued”, Raffaella Mennoia, i quali fanno ormai coppia fissa da anni.