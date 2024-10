Mare Fuori, Serena De Ferrari diventerà mamma: il dolce annuncio

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Serena De Ferrari è comparso un dolcissimo post, nel quale l’attrice, diventata famosa per aver interpretato Viola in Mare Fuori, ha annunciato a tutti i suoi fans di essere incinta. Nel giro di pochissimo tempo il post si è letteralmente riempito di commenti di auguri sia da parte dei suoi fans, che da parte di alcuni dei suoi ex colleghi della fortunata serie Rai, che hanno accolto con grande gioia la bella notizia.

Serena De Ferrari in dolce attesa

Si tratta del primo figlio per la giovane attrice, nata il 4 maggio 1998 a Torino, che, come anticipato, per annunciare ai suoi fans l’arrivo di un nuovo componente della famiglia, ha deciso di postare un tenero carosello di immagini che la ritraggono in un sorriso smagliante e con in mano un’ecografia. Il tutto mentre sfoggia già un pancino molto evidente e corredato da una tenera frase, che suona come una dedica per il bambino in arrivo: “Se senti freddo d’inverno scrivi sulla neve. Se la porterà via la primavera. Tu hai scritto 24 volte. Ne servono ancora 90 per nascere. Ti amo già“

Dedica che sembra contenere anche un indizio sulla possibile data di nascita del bambino. Al momento queste sono tutte le informazioni disponibili: non è infatti noto il sesso del nascituro, né di conseguenza il nome scelto.

Per quanto riguarda il futuro papà, nonostante fino a ora l’attrice abbia sempre preferito mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata e nella fotografia annuncio non compaia il suo fidanzato, Serena sembra aver comunque voluto includerlo nella dolce immagine attraverso un semplice tag. Il riferimento porta al profilo di un ragazzo che lavora come produttore musicale. In affetti se si va a spulciare sul profilo Instagram di quest’ultimo, si notano alcune fotografie in compagnia della De Ferrari. Indizi che sembrano portare in una sola direzione: potrebbe essere proprio lui il compagno dell’attrice e papà del bambino in arrivo.

Naturalmente, Serena De Ferrari è al settimo cielo: un sentimento condiviso, come anticipato, anche dai fans più affezionati della giovane attrice e di Mare Fuori, che nelle ultime ore, si sono riversati sotto al post rivelazione per porgere a Serena i loro migliori auguri. Di seguito sono arrivati molti dei suoi ex colleghi, incontrati sul set di Mare Fuori, come Clara Soccini, Kyshan Wilson, Clotilde Esposito e Silvia Mazzieri che, a loro volta, hanno dedicato un dolce pensiero alla futura mamma.

Tanti auguri alla futura mamma!

La sua esperienza in Mare Fuori

Come anticipato, Serena De Ferrari è conosciuta al pubblico per aver recitato una parte molto complessa in Mare Fuori. Nello sceneggiato Rai, la De Ferrari interpretava infatti Viola, una ragazza problematica detenuta nell’IPM di Napoli per aver tolto la vita alla sua migliore amica a causa della sua estrema gelosia. Un comportamento dettato sicuramente dai traumi subiti nel corso della sua infanzia e adolescenza e derivanti da numerosi abusi familiari.

La madre di Viola è sempre stata descritta come una persona troppo fragile per reagire dinnanzi a un padre a dir poco severo e che non ha mai davvero amato Viola. Insomma, un personaggio a dir poco controverso, uscito definitivamente di scena nel corso della terza stagione della serie tv, andata in onda nel 2023, e che in molti hanno imparato ad amare solo alla fine.

“Nei primi giorni dell’uscita della serie ho ricevuto tantissimi messaggi di genitori che dicevano di aver giudicato male Viola perché, nel suo modo di essere, è riuscita a insegnare loro a vedere meglio i figli, ad amarli in modo diverso. Molte persone si sono scusate per averla odiata tanto perché, sul finale, c’è un po’ di redenzione“, aveva affermato dalla stessa attrice nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.