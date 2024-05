Mare Fuori, il “Comandante” va a nozze: foto, dettagli e invitati

Nessuno se lo aspettava ma il celebre attore di Mare Fuori, Carmine Recano, è convolato a nozze sabato 25 maggio con la compagna di una vita, Donatella Tipaldi. La cerimonia è stata organizzata nella bellissima cornice del Castello di Acerra, in provincia di Napoli, ma un dubbio riguardo gli invitati attanaglia i fans della fortunata serie tv.

Un matrimonio molto riservato

La parola d’ordine di questa celebrazione è sicuramente stata “riservatezza”. Sono infatti pochissime le immagini dell’evento circolate sul web e la maggiorparte sono state postate dagli invitati, solo in seguito ricondivise dalla coppia. Ma veniamo ai dettagli della celebrazione: nei video che sono comparsi in rete si vedono Carmine e la neo moglie arrivare in grande stile nella location scelta per festeggiare le loro nozze che, come anticipato, è stato il Castello di Acerra.

Gli sposi, dopo la cerimonia e gli scatti di rito hanno quindi raggiunto i loro invitati nella bellissima e romantica location percorrendo un lungo tappeto bianco e, dopo la breve sfilata, la festa ha avuto ufficialmente inizio. Come si può vedere dagli scatti postati, la giornata si è svolta all’aperto, complice il bel tempo, in particolare in un grande giardino allestito nei minimi dettagli: ad aspettare i neo sposi e i loro cari vi era infatti un ricco buffet e una torta a più piani ha concluso la serata con l’immancabile taglio dei festeggiati.

Unica nota stonata è stato il fatto che nelle fotografie regalate ai fans di Recano non compaia di fatto nessun attore della fortunata serie tv ambientata all’IPM di Napoli, nella quale il neo sposo ha interpretato il ruolo del “Comandante“, Massimo Esposito. Insomma, anche questa volta all’occhio attento del web non è sfuggito niente ma sembra davvero strano che nessuno di loro sia stato invitato o abbia presenziato all’evento.

Molto probabilmente si è trattato semplicemente di una strana coincidenza legata al fatto che, al momento e come sottolineato più volte, sono davvero poche le immagini circolate sul web relative all’evento. Chissà se magari nei prossimi giorni saranno gli stessi sposi a fare una piccola eccezione e a condividere qualche scatto dell’evento sui loro profili social.

La storia d’amore con Donatella Tipaldi

Ormai si è capito: Carmine Recano tiene molto alla discrezione, motivo per cui non sono noti molti dettagli della sua vita privata, a cominciare dalla storia d’amore con la neo moglie e i loro figli. I due sono infatti genitori di due bambini di nome Gennaro e Mirea, nati rispettivamente nel 2020 e 2022.

Questa è l’unica informazione disponibile sulla prole di Recano in quanto, a oggi, sui suoi profili social non compaiono fotografie che ritraggono né i bambini, né la neo moglie.