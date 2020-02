Mare Fuori, la nuova fiction Rai Due: trama e quando va in onda

Mare Fuori è la nuova fiction di Rai Due con Carolina Crescentini: trama e quando andrà in onda

Grandi novità per il palinsesto primaverile di Rai Due: è infatti in programma una nuova fiction che, già dalle prime indiscrezioni, promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Stiamo parlando di Mare Fuori la nuova fiction di Rai Due con Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani per la regia di Carmine Elia (già autore di La Porta Rossa). Sono previsti un totale di 12 episodi divisi in 6 serate. Ma di cosa parla la fiction Mare Fuori? La serie è ambientata all’interno di un istituto di pena minorile dove sono presenti diversi ragazzi condannati a crimini più o meno gravi. C’è Filippo che ha ucciso accidentalmente un suo amico, Carmine che cerca di allontanarsi dalla malavita ed Edoardo un baby boss di 16 anni che già aspetta un figlio dalla sua ragazza. Le loro storie si incroceranno con quelle di Paola, Beppe e Massimo rispettivamente la direttrice della struttura minorile, il comandante della Polizia Penitenziaria e l’educatore.

Mare Fuori: da chi è composto il cast della nuova fiction di Rai Due

La protagonista della nuova fiction di Rai Due sarà Carolina Crescentini, nota al grande pubblico per il ruolo ne I Bastardi di Pizzofalcone e per la partecipazione a film italiani di successo come A casa tutti bene, Parlami d’amore e Notte prima degli esami. Al suo fianco troviamo Carmine Recano apprezzato attore napoletano di fiction e Valentina Romani, una giovane attrice, che ha già lavorato con Carmine Elia ne La Porta Rossa. Ancora non si sanno i nomi dei giovani attori che vanno a completare il cast ma siamo sicuri che stupiranno tutti con la loro interpretazione. Del resto Carmine Elia è garanzia di qualità.

Mare Fuori: quando va in onda la nuova fiction di Rai Due e dove rivederla

Mare Fuori è la nuova fiction che andrà in onda la prossima primavera su Rai Due. Al momento la data ufficiale di messa in onda non è ancora stata comunicata anche se a breve la Rai dovrebbe darne informazione. Mare Fuori è una produzione Raifiction, Picomedia con Roberto Sessa. Le puntate previste sono 12 per un totale di 6 appuntamenti in prima visione. La fiction sarà ovviamente disponibile, una volta uscita, sia in streaming sul sito della Rai sia sull’applicazione RaiPlay per smartphone e tablet.