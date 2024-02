Mare Fuori, ex star dei Cesaroni: “Non ne avevamo bisogno”

Micol Olivieri, conosciuta per aver interpretato Alice nella fiction I Cesaroni ed attualmente nota come influencer, ha pesantemente stroncato Mare Fuori. Alla domanda di un fan su cosa ne pensasse in merito alla famosissima fiction ambientata in un carcere di Napoli ha difatti risposto pesantemente, dichiarando il suo dissenso a riguardo.

L’influencer, all’interno di una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha motivato il perché della sua posizione. Queste le parole utilizzate:

Per quello che mi riguarda, quindi opinione strettamente personale, non voglio offendere né ferire nessuno. Un sacco di gente, oddio devo dire molto pochi, può anche aver detto che I Cesaroni non gli piacevano, quindi quello è anche un gusto personale. Io ho trovato, nelle prime due puntate che vidi, grandi buchi di sceneggiatura, ragazzi con grande talento che però secondo me potevano essere diretti molto meglio, proprio perché magari erano ragazzi presi dalla strada.

Olivieri si è quindi scagliata violentemente contro la sceneggiatura della fortunata serie Rai, ritenendola addirittura lacunosa e con dei momenti di vuoto. L’ex bambina dei Cesaroni ha poi aggiunto, commentando l’influenza che Mare Fuori ha sui ragazzi di oggi:

Credo che quel tipo di contenuto non sia adatto ai giovani di oggi. Probabilmente è un po’ sfuggito di mano il tutto, perché è vero che è dichiaratamente dai sedici anni in su ma è anche vero che l’hanno vista un sacco di ragazzini ed è diventato questo mito dei ragazzi che poi fondamentalmente scelgono una vita sbagliata.

Secondo Micol, la fiction avrebbe quindi un’influenza negativa su chi la segue, portando i ragazzi su una cattiva strada e spingendoli ad idolatrare dei criminali. Un luogo comune che ha già visto protagoniste altre serie che trattavano argomenti simili, come la precedente Gomorra, considerata a propria volta diseducativa. La 31enne romana ha poi chiuso il suo discorso con un giudizio completamente negativo e lapidario.

Questo quello che ha dichiarato a riguardo in risposta al suo fan:

Non ne avevamo bisogno.

L’influencer non salva quindi nulla, reputando la fiction addirittura da cancellare. Il suo parere, tuttavia, è decisamente controcorrente rispetto a quanto pensa la massa. Gli ascolti di Mare Fuori, difatti, parlano da sé e la serie è già arrivata alla sua quarta stagione. Chissà cosa ne penseranno gli attori e la sua ideatrice Cristiana Farina quando sentiranno il giudizio di Micol!