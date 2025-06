Mare fuori, colpo di scena per un noto attore: ha una sorella segreta

I colpi di scena e le sorprese non finiscono mai. È proprio quello che è accaduto qualche tempo fa ad uno degli attori di Mare fuori che ha fatto una scoperta importante attraverso i social: ha una sorella che non aveva mai conosciuto. Stiamo parlando del giovane Artem Tkachuk che nella serie interpreta Pino. A raccontarlo è stato lui stesso durante il programma Rai Ciao maschio condotto da Nunzia Girolamo, in onda il 7 giugno.

La scoperta di Artem Tkachuk

Il giovane attore ha raccontato ai microfoni di Ciao maschio, dove è ospitato per la puntata del 7 giugno 2025, di aver scoperto di non essere figlio unico. L’artista ha, infatti, rivelato di avere una sorella di cui non sapeva l’esistenza. Secondo quanto raccontato, neanche la ragazza sarebbe stata a conoscenza dell’attore e la grande scoperta è avvenuta attraverso i social.

I due non si sono mai visti dal vivo e non hanno mai fatto una videochiamata, tuttavia, Artem si è reso disponibile per aiutarla, visto che la situazione della sorella è molto complicata: ha un bambino, il marito sta in guerra e lei sta da sola.

L’attore ha spiegato che spesso si sentono telefonicamente e per messaggi ed è sempre pronto a supportarla anche da un punto di vista economico. Non appena la guerra finirà la andrà a trovare.

La storia dell’attore

Classe 2000, di origine ucraina, Artem Tkachuk è un attore noto al pubblico italiano per aver interpretato uno dei protagonisti principali nella serie televisiva Mare Fuori: Pino Pagano.

Il giovane si è trasferito da piccolo con la famiglia ad Afragola, in provincia di Napoli, ed ha più volte raccontato di essere stato vittima di bullismo e razzismo +a causa delle sue origini. Grazie alla recitazione, però, ha avuto il modo di riscattarsi ed esprimersi al meglio. Il 2019 è stato l’anno della svolta, quando è stato notato da un regista e scelto per il film La paranza dei bambini, tratto dal romanzo di Roberto Saviano.

Nel 2020, poi, ha ottenuto il ruolo di Pino in Mare Fuori e la sua interpretazione ha lasciato il segno: un ragazzo ribelle e tormentato, ma con tanta voglia di cambiare e diventare una persona migliore. Il mondo della recitazione lo ha portato a vivere anche altre esperienze in tv come l’avventura a Pechino Express nel 2024 e l’apparizione nel videoclip del rapper Geolier presentato al Festival di Sanremo nello stesso anno. Molto attivo sui social e sempre disponibile ad interagire con i fan, cerca, però, di mantenere sempre una certa riservatezza sulla sua vita privata.