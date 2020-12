Marcuzzi, l’attacco di Selvaggia Lucarelli: perché è scoppiata la polemica

Selvaggia Lucarelli tuona contro Alesia Marcuzzi, attaccando anche il programma che conduce su Italia Uno, vale a dire Le Iene. Le parole polemiche della giornalista de Il Fatto Quotidiano, nonché giurata di Ballando con le Stelle, sono giunte su Instagram. Cioè lo stesso social su cui poche ore prima – lungo la serata di ieri – la presentatrice romana si è pronunciata a favore della posizione di Nunzia De Girolamo.

Ma si riavvolga un attimo il nastro: Nunzia ieri è stata ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena, talk domenicale in prima serata su La7. Qui ha sottolineato, lamentandosi, che i giornali non hanno dato risalto alla notizia della sua assoluzione.

La De Girolamo era indagata per delle consulenze inerenti alla Asl di Benevento e dopo un lungo e tortuoso iter processuale ha ricevuto il proscioglimento da ogni accusa. La vicenda fece un bel baccano mediatico quando venne riportata sui media. Meno can can sulla news dell’assoluzione. Da qui la lamentela dell’ex politica.

Su tale fatto Alessia Marcuzzi ha spezzato una lancia a favore di Nunzia, postando tra le sue Stories Instagram un contenuto che ha provato quanto sia vicina alla posizione della della moglie di Francesco Boccia. Un fatto che è andato di traverso alla Lucarelli.

“La conduttrice del programma più forcaiolo del mondo (ossia Le Iene, ndr), con collezioni di condanne per cui nessuno ha mai chiesto scusa, condivide accuse ai giornali forcaioli. Affascinante”. Così la giornalista che di fatto ha lanciato una accusa tutt’altro che velata sia nei confronti della Marcuzzi sia della trasmissione Mediaset Le Iene.

Al momento Alessia ha preferito non replicare alla stilettata della giurata in forza a Milly Carlucci. Probabilmente non lo farà: da sempre la 48enne capitolina cerca di starsene lontana dalle bagarre che si innescano sui social, optando per un profilo ‘pacifico’ e non battagliero.

Tutto il contrario della Lucarelli che non lesina mai critiche e biasimi laddove lo ritenga necessario. Tra le persone più ‘bersagliate’ dalla sua penna negli ultimi anni figurano Fabrizio Corona e Barbara d’Urso. Su quest’ultima ha più volte sostenuto che faccia una televisione diseducativa e priva di contenuti etici.