Marco Van Basten, la storia del campione sarà una serie tv: dettagli e news

By

La storia calcistica di Marcel Van Basten, conosciuto come Marco Van Basten, prossimamente, diventerà una serie tv ispirata all sua autobiografia ‘Fragile’. Il bestseller, scritto con l’aiuto di Erwin Schoon, racconta la storia dell’ex calciatore del Milan, che tra gli anni Ottanta e Novanta ha fatto sognare i tifosi della squadra rossonera. La casa di produzione ‘Hollands Licht’ ha acquistato i diritti della biografia del Cigno di Utrecht.

Il produttore Dan Blazer crede che raccontare le vicende della vita sportiva e privata di un personaggio così famoso, che ha fatto la storia del calcio olandese e non solo e che ha avuto momenti estremamente alti, alternati a periodi difficili, sia un ottimo punto di inizio per dare il via ad una storia drammatica e allo stesso tempo affascinante.

Balzer, inoltre, ha dichiarato di aver già di avviato una collaborazione con l’attore Barry Atsma che dovrà vestire i panni del Pallone d’Oro. Atsma ha ammesso di essere un grande fan di Van Basten, dicendo di aver sempre tifato per lui anche quando era nelle file del Milan. Per questo motivo, l’attore si è detto felice di questa opportunità e non vede l’ora di poter interpretare uno dei più forti giocatori della storia del calcio.

Van Basten stesso ha accolto con entusiasmo la notizia:

“Non avrei mai pensato di pubblicare un libro sulla mia vita, ed ora ne sono orgoglioso. Il fatto che diventerà una serie girata a livello internazionale mi sorprende ancora di più. Non vedo l’ora di vedere il risultato finale”.

Van Basten: gli anni d’oro e l’abisso raccontati nel libro

L’attuale ambasciatore del calcio per la Uefa non avrebbe mai immaginato di scrivere un libro che raccontasse la propria vita e nemmeno che potesse diventare una serie tv a livello internazionale. L’autobiografia di Van Basten è uscita il 28 novembre 2019 e fin da subito è entrata nella lista dei bestseller, non solo nella nazione di origine di Marco.

Il titolo del libro non è una casualità. Fragile, infatti, non si riferisce solo alla caviglia che lo tradì nel 1992, ma anche al percorso difficile che Van Basten ha dovuto affrontare sia sui campi da calcio che fuori dagli spogliatoi. Nelle pagine del libro Marco ha deciso di ripercorrere tutta la sua vita sia come calciatore che come uomo: partendo dall’infanzia, passando al trasferimento nel Milan che lo consacrò nell’olimpo degli Dei del calcio, fino ad arrivare alla sua vita da nonno di oggi.