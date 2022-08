Marco Senise, maxi debiti: cachet Isola pignorato, cos’è successo

Guai per Marco Senise. L’ex volto storico di Forum è stato infatti pignorato del proprio compenso ricevuto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Il personaggio televisivo è stato, seppur per breve tempo, uno dei naufraghi dell’ultima edizione del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Nel corso degli ultimi anni avrebbe contratto un debito con la Colli d’Oro srl. La società, come riporta il Messaggero, gli aveva già notificato due decreti ingiuntivi, rispettivamente per 51mila e 23mila euro, nel 2013 e nel 2015.

I problemi per Marco Senise sarebbero iniziati nel 2008, a seguito dell’acquisto di un appartamento in via Ardeatina da parte dell’ex volto di Forum. Il naufrago dell’ultima edizione dell’Isola, all’epoca, si sarebbe rivolto alla società immobiliare C.I.P.I. Immobiliare srl, senza mai saldare il debito. In seguito alla sua uscita di scena dal reality di Canale 5, dunque, Senise si è trovato nel bel mezzo di alcune controversie legali a causa del pignoramento.

Intanto, la Colli d’Oro, che aveva acquisito il credito dalla C.I.P.I., ha notificato il pignoramento alla società Banijay Italia Spa, detentrice dei diritti del format dell’Isola dei Famosi. La casa di produzione ha dovuto infatti riconoscere un compenso a Marco Senise per la sua partecipazione al programma, durata circa un mese prima di essere eliminato dal televoto.

Una somma che tuttavia Senise non avrebbe mai visto in quanto pignorata per la sua situazione nei confronti della società immobiliare. L’ammontare della cifra richiesta dall’avvocato difensore della Colli d’Oro srl corrisponderebbe a 112 mila euro, in cui rientrerebbero gli interessi e le spese legali. Una somma che supera di gran lunga il compenso che la Banijay Italia dovrebbe all’ex naufrago, che raggiunge complessivamente gli 11.338 euro, come ha comunicato lo scorso 2 agosto la stessa società di produzione.

Insomma, Marco Senise le cose non sembrano procedere nel migliore dei modi, dopo la sua uscita dal reality, avvenuta il 29 aprile. Quella che poteva sembrare una buona occasione per rientrare nel mondo dello spettacolo, dopo alcuni anni di assenza, potrebbe infatti ritorcerglisi contro. Banijay Italia, che nasce nel 2019 dall’unione di Magnolia e Dry Media, è difatti la casa produttrice di altri programmi quali L’eredità, Guess My Age – Indovina la mia età, Il collegio e Pechino Express, tra gli altri.