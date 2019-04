Marco Predolin ha sposato Laura: matrimonio in diretta a Domenica Live

Il matrimonio di Marco Predolin e Laura in diretta a Domenica Live

Fiori d’arancio a Domenica Live. Barbara d’Urso, nella puntata in onda su Canale 5 domenica 14 aprile 2019, ha trasmesso il matrimonio di Marco Predolin e Laura. Il conduttore ha sposato la fidanzata, di 22 anni più giovane. Il matrimonio, rigorosamente civile, è stato celebrato a Sestri Levante e gli sposi sono arrivati all’evento in sidecar. Le nozze sono arrivate dopo un fidanzamento di circa tre anni. Predolin e Laura si frequentano dal 2016 ma la liason è stata ufficializzata solo nel 2017, quando il conduttore è entrato nel cast del Grande Fratello Vip (dove è stato squalificato per colpa di una bestemmia).

Tra gli invitati al matrimonio anche Marco Balestri

Presente al matrimonio di Marco Predolin, che è stato trasmesso in diretta dalle telecamere di Domenica Live, i tre figli del presentatore, nati da due relazioni diverse. Ovvero Alan, 44enne che vive da tempo in California, e Gilda e Bianca di 14 e 12 anni. Tutti e tre sono apparsi piuttosto emozionati per il grande giorno di Predolin che, la sera prima delle nozze, ha omaggiato la sua Laura con una romantica serenata e un mazzo di fiori. Tra gli invitati anche volti noti come il collega Marco Balestri.

Il viaggio di nozze di Marco Predolin e la moglie Laura

“Per il viaggio di nozze andiamo a Porto Rotondo, ad aprire il ristorante”, ha scherzato Marco Predolin dopo il matrimonio. Da tempo infatti l’ex gieffino possiede un ristorante in Sardegna: Piratiitaliani.