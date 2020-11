Si è spenta all’età di 83 anni Iolanda, la nonna del cantante Marco Mengoni. A riportare la triste notizie è il Corriere di Viterbo. Per l’artista si tratta di un grave lutto, visto il rapporto di grande affetto e di forte stima con la parente. Il musicista sovente ha menzionato la congiunta nelle sue interviste, spiegando quanto fosse a lei legato. La donna è venuta a mancare nei giorni scorsi a causa del coronavirus, dopo essere stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Belcolle, a Viterbo.

Sempre da quanto appreso dalla testata locale laziale, il decesso sarebbe imputabile soltanto al Covid-19 e non a malattie pregresse. Di professione commerciante, Iolanda era nota nell’area viterbese. Per parecchio tempo ha gestito un negozio-atelier di alta moda in Piazza Vittorio Emanuele III.

In particolare, i più colpiti dal lutto sono i suoi fratelli Diana, Marcella, Mina, Antonio e Mario, e i suoi figli Nadia (la madre di Marco Mengoni), Graziella e Sandro Ferrari, oltre agli altri parenti, agli amici e ai conoscenti. Iolanda assieme alla famiglia è stata sempre attiva nel commercio. Sono infatti sei le aziende che in questi giorni hanno abbassato le serrande per il lutto.

La scomparsa di Iolanda ha provocato un grande vuoto familiare, oltre ad aver lanciato un allarme tra i suoi congiunti in quanto, sempre come riporta il Corriere di Viterbo, ci sarebbero altri contagi di coronavirus tra parenti. Nel frattempo, visto che la donna è venuta a mancare da qualche giorno, si sono svolti i funerali in data sabato 6 novembre 2020. L’estremo saluto è stato celebrato nel duomo di Ronciglione, comune in provincia di Viterbo, dove Mengoni è nato e cresciuto.

Iolanda ha sempre sostenuto il nipote ed è stata una delle sue più accanite fan, essendogli sempre vicina e di supporto lungo la sua carriera, tanto che nel 2009, anno in cui Mengoni trionfò a X Factor, era seduta tra il pubblico a tifare per il successo dell’artista.

Cinque anni fa il musicista si ‘sbilanciava’ anche via social, ritraendosi con l’amata nonna e ringraziandola per essere stata lungo tutta la sua vita un esempio da seguire.

Al momento Megoni non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sul lutto che l’ha colpito.