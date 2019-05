Marco Maddaloni, matrimonio con Romina salta? Dopo il caos la verità del judoka

Matrimonio Marco Maddaloni: il vincitore dell’Isola ospite a Pomeriggio Cinque

Marco Maddaloni è stato uno degli ospiti della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, ed era più che prevedibile che accadesse dopo le dichiarazioni della sua Romina riprese da tutti i media: se ve lo siete persi infatti sappiate che la ragazza si è lamentata del fatto che il progetto del matrimonio, annunciato all’Isola dei Famosi dinanzi a una commossa Alessia Marcuzzi, sembrava naufragato. Tutto è accaduto su Di Più, a cui Romina ha inviato una lettera in cui mostrava rammarico e delusione, e dalla quale si evinceva una certa preoccupazione: “Mi sento abbattuta, trascurata”, queste alcune parole della ragazza.

La verità di Marco Maddaloni sul matrimonio con Romina

“Mi dicono – ha così iniziato Barbara d’Urso – che tutti i siti hanno riportato la notizia di una lettera che la tua compagna ha scritto sul settimanale Di Più…”. “Si lamentava – ha subito commentato Marco – che non ho ancora messo la data. Lei mi ha mostrato questa sua arrabbiatura… Da quando sono uscito dall’Isola non ci sto capendo tanto, molte persone in me hanno visto un esempio: ecco perché sono sui social network [si riferisce alla critica che Romina gli ha mosso per via della sua eccessiva presenza online, ndr]. Ciò non significa che non voglio mantenere la promessa”. “Per fare una lettera pubblica così forte – ha aggiunto Barbara – si sente davvero trascurata…”. “Forse – questa la reazione di Maddaloni – pensa che non voglia fare davvero questo passo. Io ho dato una parola e tengo a mantenerla, però devo fissare una data. Forse ho preso la cosa sottogamba…”.

Il matrimonio di Maddaloni e Romina ci sarà?

Sono stati in molti a far notare a Marco che forse Romina si sente messa da parte; lui però ha continuato a ribadire il suo pensiero sottolineando più volte che non intende rimangiarsi una promessa così importante. Non sappiamo quando Marco e Romina si sposeranno, visto che una data ancora non c’è, ma siamo sicuri che questa puntata di Pomeriggio Cinque porterà senz’altro i due a confrontarsi. Da Barbara d’Urso non è stato detto altro: se sui media emergeranno altri dettagli vi aggiorneremo!