Marco Liorni torna a parlare de La Vita in Diretta e del suo futuro lavorativo

Marco Liorni si sveglia: il ricordo de La Vita in Diretta e la sua nuova vita a Italia Sì

Marco Liorni, attraverso un’intervista per Rai Radio 2, durante il programma I Lunatici, ha deciso di svelare qualche dettaglio della sua attuale vita lavorativa. Il noto conduttore televisivo non ha potuto non parlare della sua trasmissione, Italia Sì, in onda ogni sabato su Rai 1. Liorni appare abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti con questo prigramma. Lui stesso, infatti, ammette che sta procedendo abbastanza bene. Ma qual è il suo segreto? Fa ciò che gli piace, con questa trasmissione ammette di essere libero di “decidere, pensare e sviluppare”. È per lui una cosa meravigliosa e il pubblico non può non premiare il suo grande lavoro. Ma ecco che Marco torna a parlare del suo addio a La Vita in Diretta che ha condotto dal 2011 fino al 2018. Il conduttore confessa che questa per lui è una cosa già chiusa, tanto che finalmente ora riesce a dormire più spesso la notte. Liorni racconta come, quando conduceva il noto programma, gli capitava spesso di risvegliarsi durante la notte, per pensare agli argomenti forti e coinvolgenti che trattavano in studio.

Marco Liorni torna a parlare de La Vita in Diretta: “Un programma che ti succhiava l’anima”

Marco ricorda le storie raccontate nello studio de La Vita in Diretta. “Era un programma che ti succhiava l’anima”, rivela Liorni. Per lui è stata un’esperienza pazzesca, che sicuramente non dimenticherà mai. La sua conduzione nella trasmissione è durata ben sette anni! Un grande privilegio per il conduttore essere al timone di una trasmissione che riesce a impegnare anche emotivamente tutti coloro che ci lavorano. “Tutto il resto passa in secondo piano”, ammette Marco. Le storie raccontate all’interno di questo programma erano così forti che non il conduttore non poteva non entrarci dentro.

Marco Liorni, ecco cosa spera per il suo futuro lavorativo con Italia Sì

Nel corso dell’intervista, Marco non può non parlare del suo futuro lavorativo. Ora nella sua vita c’è Italia Sì, attraverso il quale in ogni puntate si scopre una cosa nuova. Per Liorni ogni puntata rappresenta un’esperienza per crescere. Proprio questo è ciò che spera il conduttore: “Che Italia Sì cresca, come maturità proprio del programma”. Marco è convinto che abbia davvero tante potenzialità questa trasmissione.