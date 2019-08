Marco Liorni a L’Eredità da gennaio: l’ultimo gossip

Marco Liorni sostituisce Flavio Insinna a L’Eredità? Ultimi gossip

Promozione in vista per Marco Liorni. Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, la Rai vorrebbe affidare un nuovo programma al conduttore dopo il grande successo di Reazione a catena. Ovvero il game show estivo più visto in televisione, capace di conquistare ben sei milioni di telespettatori ogni giorno. Numeri importanti che l’azienda sta vagliando con attenzione, tanto da pensare di portare Liorni al timone di un altro quiz show: L’Eredità. Come è noto lo storico format sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Flavio Insinna, a partire da settembre, ma da gennaio potrebbe arrivare l’ex inviato del Grande Fratello. Che nella prossima stagione televisiva continuerà comunque a presentare Italia Sì, salotto del sabato pomeriggio, che vede tra le protagoniste Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli.

Marco Liorni a L’Eredità: il gossip del settimanale Oggi

“Marco Liorni ha riscosso un grande successo di ascolti e di critiche con Reazione a Catena, preserale estivo di Rai 1. A viale Mazzini si mormora che alcuni dirigenti stiano facendo fuoco e fiamme per affidargli da gennaio L’Eredità al posto di Flavio Insinna”, si legge sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 29 agosto. Sarà vero? In attesa di scoprirlo, Liorni continua a condurre Reazione a catena, che andrà in onda fino al prossimo venerdì 20 settembre. Da lunedì 23 settembre tornerà in onda regolarmente L’Eredità, che avrà ancora tra i suoi autori Carlo Conti, tra i conduttori storici del format.

Marco Liorni e il grande successo di Reazione a catena

“Reazione a Catena è una bomba e non sente il peso del tempo. È coinvolgente, giocabile da casa. Ed è curato con amore dalle persone che lo seguono da dodici anni”, ha dichiarato di recente Marco Liorni a proposito del successo del programma di Rai 1.