Marco Liorni, la figlia Viola stava soffocando: a Italia Sì la maestra che l’ha salvata

Nella puntata in onda su Rai Uno sabato 18 gennaio Marco Liorni ha raccontato al pubblico di Italia Sì un episodio che ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia. Qualche tempo fa la figlia più piccola, Viola, ha rischiato di morire per soffocamento. Tempestivo è stato l’intervento della maestra Sabrina, che il giornalista e conduttore ha voluto invitare nel suo talk show del sabato pomeriggio. La donna ha agito tempestivamente dopo aver seguito un corso di disostruzione pediatrica. La famosa manovra di Heimlich è stata indispensabile per aiutare la piccola di casa Liorni, che è così riuscita a tornare dai suoi genitori senza alcun trauma. Marco ha voluto ringraziare personalmente Sabrina con un lungo abbraccio e durante il racconto non ha nascosto la propria commozione.

Marco Liorni a Italia Sì racconta della figlia e della tragedia sfiorata

“Alla scuola dell’infanzia c’era una bambina che stava soffocando per un pezzettino di pizza. Quella bambina era mia figlia Viola, che è stata salvata dalla maestra Sabrina, che aveva da poco frequentato un corso di disostruzione pediatrica”, ha raccontato Marco Liorni a Italia Sì. Dopo aver confidato quanto accaduto il presentatore ha abbracciato la maestra Sabrina, alla quale deve molto. Poi l’invito finale del giornalista: “Fate tutti questi corsi, sono indispensabili”.

La famiglia del giornalista e conduttore Marco Liorni: due mogli e tre figli

Marco Liorni è stato sposato due volte e ha tre figli. Il primogenito Niccolò è frutto del primo matrimonio con Cristina. Da venti anni il padrone di casa di Italia Sì è legato a Giovanna, che gli ha dato le figlie Emma e Viola.