Marco Ferri, cifre stellari per un post su Instagram: ecco quanto guadagna

Marco Ferri e il business dei post su Instagram: l’ex naufrago rivela quanto guadagna con le sponsorizzazioni sui social

Marco Ferri, al momento, è sicuramente tra i volti noti dello mondo dello spettacolo anche molto attivo sui social. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, infatti, è quasi arrivato ad un milione di seguaci su Instagram e questo, inevitabilmente, vuol dire anche più soldi per lui e le sue sponsorizzazioni. Che i social (e in particolare Instagram) siano diventati oggi una fonte di guadagno è ormai risaputo. Per molti, infatti, fare l’influencer è diventato un vero e proprio lavoro. Marco, difatti, interpellato dal settimanale Chi sulla questione ha dichiarato di collaborare tra Italia, Cile e Spagna con un centinaio di aziende l’anno. “Mi considero l’imprenditore di me stesso” ha poi aggiunto lo stesso per cercare di spiegare come la sua immagine, oggi, lo stia facendo guadagnare.

Quanto si guadagna lavorando con Instagram? Marco Ferri svela le cifre richieste per ogni suo post

Quando a Marco Ferri è stato chiesto di parlare dei guadagni legati al web e alle sponsorizzazioni sui social, pur non entrando nel dettaglio, lui ha dichiarato di stare traendo importanti utili da Instagram. In televisione, ha spiegato lui, ha sempre ricevuto ottimi compensi ma la sua attività da influencer è in continua crescita. Quanto ricava da un post? “Guadagno due volte lo stipendi che prendevo lavorando come impiegato in un’azienda quando ho finito l’università”. Si tratta dunque di cifre decisamente importanti, soprattutto considerando quelli che oggi sono i salari medi (mensili) di un impiegato.

Marco Ferri da naufrago dell’Isola dei Famosi a tronista Uomini e Donne? La sua risposta

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi Marco Ferri ha anche accettato all’eventualità di partecipare come tronista alla prossima edizione di Uomini e Donne. Lui date-show di Maria De Filippi? A questa domanda, nello specifico, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha risposto con un generico “Mai dire mai”.