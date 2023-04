Marco Fantini, skin to skin con la neonata: cos’è, critiche ingiuste

Un nuovo giorno, una nuova polemica social che travolge la famiglia di Beatrice Valli e di Marco Fantini. Questa volta i due influencer, marito e moglie dallo scorso maggio, sono stati attaccati dai loro follower (lui in modo particolare) per una serie di immagini recenti pubblicate insieme alla loro terza figlia femmina, Matilde Luce.

La bambina, venuta al mondo pochi giorni fa dopo una gravidanza non semplice, è stata di recente fotografata e filmata in braccio al genitore senza maglietta. Nelle Instagram Stories e nelle foto condivise dai due di recente si può notare Fantini con la bambina in braccio, impegnato a coccolarla, mentre la madre la allatta e la accarezza con tutta la tenerezza del mondo. Eppure, questo quadro familiare apparentemente perfetto, secondo gli hater, nasconde un grosso difetto. I commentatori più acidi, infatti, non hanno potuto fare a meno di sottolineare come Fantini si sia fatto vedere con la bimba in braccio “volutamente” senza maglietta. “Rigorosamente a torso nudo… altrimenti non si può pubblicare!” ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto “Mettetevela una maglietta una volta ogni tanto” e ancora “Il papà a torso nudo, mah… neanche avesse partorito lui”.

Queste ennesime, sterili polemiche trovano il tempo che trovano. Sembra, piuttosto, che sui social tutti abbiano da ridire anche in situazioni apparentemente innocue. Per quanto i due possano effettivamente non piacere, frecciatine simili sembrano davvero fuori luogo. Tra l’altro, la mamma della piccola si è sentita in dovere di replicare, spiegando la motivazione dietro a questa scelta.

Marco Fantini, infatti, non si è tolto la maglietta per accudire la piccola senza un motivo. Al contrario, la ragione c’è ed è anche molto nobile. Beatrice Valli a proposito ha spiegato: “Si chiama skintoskin ne avete mai sentito parlare? Importantissimo soprattutto per i neonati nei primi giorni di vita ! Informatevi”.

Che cos’è la skintoskin

Ma di che cosa si tratta, esattamente questa tecnica a cui ha fatto riferimento Valli? In sostanza, è un metodo consigliato da gran parte dei pediatri nei primi giorni di vita del bebè. Il suo scopo è tranquillizzare il neonato nei giorni immediatamente successivi al parto, quando potrebbe non essere necessariamente pronto ad affrontare l’impatto con l’esterno. Stando alle immagini della piccola Matilde Luce, così pacifica, sembra proprio che l’obiettivo sia stato raggiunto.