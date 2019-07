Marco Carta si sposerà a breve? L’indiscrezione e gli ultimi gossip

Marco Carta si sposa? Fiori d’arancio in arrivo per il cantante

Marco Carta lo aveva dichiarato da Caterina Balivo a Vieni da me. Il cantante, prima dello scandalo della t-shirt rubate alla Rinascente di Milano, aveva spiegato alla conduttrice nonché sua amica il suo desiderio di sposarsi e metter su famiglia. Le sue parole sembra siano confermate dagli ultimi gossip che lo riguardano. A far circolare la notizia è il settimanale Oggi, che spiega che l’amore che lega il cantante sardo al fidanzato sembra sempre più forte e consolidato, tanto che la coppia sembra stia pensando alle nozze. C’è però un ostacolo, l’udienza per l’arresto che è stata fissata per il prossimo 6 novembre. Carta però è sicuro della sua innocenza, tanto che in una delle ultime dichiarazioni rilasciate ha detto che non vede l’ora di urlare al mondo intero la sua innocenza.

Marco Carta, nozze in arrivo con il fidanzato? Le voci

“L’amore con il compagno Sirio sembra andare benone: il loro legame si sarebbe così rafforzato che- si sussurra- la coppia potrebbe presto unirsi anche civilmente“, spiega il settimanale Oggi. E dopo le nozze a sorpresa di Tiziano Ferro, potrebbe darsi che il cantante abbia deciso di fare questo passo importante. L’amore con Sirio va a gonfie vele e neanche il furto delle famose magliette alla Rinascente ha minato il loro rapporto, anzi sembra averlo rafforzato ulteriormente.

Marco Carta: cosa diceva sul matrimonio e i figli

Dalla Balivo, a maggio, Carta spiegava il suo desiderio di paternità e la voglia di fare il grande passo. “È un passo che voglio fare. Non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio e in ogni forma, per dare ad un figlio quello che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100% ad un figlio o una figlia. Ma è un discorso gigantesco“, queste le ultime parole sui suoi progetti di vita.