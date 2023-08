Marco Carta si racconta: l’amore con Luca e il no di Amadeus

Ormai è ufficiale, Marco Carta è fidanzato. Nel corso di un‘intervista rilasciata al magazine Vero, il cantante ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore con Luca, un bodybuilder 38enne che si occupa di gestire un’antica osteria di famiglia del 1500 vicino Milano. Carta dopo ben sette anni di relazione, nel 2022, aveva terminato la sua storia d’amore con Sirio Campedelli e oggi, avendo definitivamente elaborato e superato la rottura, ha deciso di dare definitivamente una svolta alla sua vita sentimentale e di parlarne apertamente: “L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice!” ha dichiarato l‘ex cantante di Amici.

L’amore ritrovato con Luca

Marco carta è recentemente tornato nel panorama musicale italiano con il singolo Supernova. Ma l’ex cantante di Amici non è solamente rinato dal punto di vista lavorativo. Come anticipato infatti Carta ha recentemente ritrovato l’amore dopo la rottura, avvenuta nel giugno 2022, con lo storico fidanzato Sirio Campedelli. Già un anno fa il cantante aveva pubblicato alcune stories Instagram nelle quali mostrava un bel mazzo di fiori regalatogli dal suo nuovo fidanzato continuando però a tenerne nascosta l’identità.

Ebbene oggi finalmente il cantante ha trovato il coraggio di dire il nome di colui che gli ha rubato il cuore: il nuovo partner di Marco Carta si chiama Luca, ha 38 anni ed è un appassionato di bodybuilding. Carta ora è felice e non rinnega le esperienze del passato che lo hanno fatto crescere e diventare una persona diversa, più matura: “Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore”, ha affermato il cantante.

Carta aveva parlato della sua omosessualità per la prima volta nel novembre del 2018, durante un’ospitata nel salotto di Domenica Live al cospetto di Barbara D’Urso: “Ci sono passato e so che è facile sentirsi sbagliati e tirati in ballo, anche su commenti fatti ad altre persone. Non è facile cercare il proprio posto nel mondo, se ti fanno vedere che il mondo gira nel senso opposto. Di certo, Internet è uno strumento che può aiutare molto, se usato bene. Molti personaggi si espongono, me compreso e anche se non siamo degli esempi siamo degli strumenti, a disposizione per aiutare“.

Il no di Amadeus

Nelle ultime settimane Marco Carta è stato molto impegnato con il suo tour Supernova che ha toccato le maggiori provincie del Sud Italia: Cagliari, Cosenza, Palermo e Macerata. Ma il sogno del cantante non si ferma qui perché coltiva dentro di se la speranza di poter essere scelto da Amadeus per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Carta ha confessato di essersi candidato già l’anno scorso ma di essere stato rifiutato da Amadeus stesso: “Io l’ho presentato il mio pezzo per Sanremo quest’anno, ma non mi hanno preso. Amadeus ha composto un cast fortissimo”, aveva dichiarato.

Carta ha vinto il Festival di Sanremo nel lontano 2009 con il brano La forza mia e 15 anni dopo sogna il ritorno all’Ariston. Riuscirà il cantante nell’impresa di convincere finalmente il direttore artistico a riservargli un posto su quell’ambitissimo palcoscenico?