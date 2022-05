Marco Carta, è crisi col fidanzato Sirio? Parole sospette, scoppia il gossip

Marco Carta è in crisi con il fidanzato Sirio? Se ci dovessimo basare solo ed esclusivamente sulle più recenti dichiarazioni dei due la risposta a questa domanda sarebbe un no secco. Eppure, nelle scorse ore, una Instagram Stories “passivo aggressiva” di Sirio ha fatto scattare i campanelli d’allarme ad alcuni gossippari incalliti.

Ad essersi messo in allarme in modo particolare, oltre ai fan della coppia in generale, è stato il noto esperto di gossip Amedeo Venza. L’instagrammer, sempre sul pezzo quando si parla di gossip succosi, ha ripostato nelle sue Instagram Stories una storia pubblicata poco fa da Sirio. Poche parole, ma molto chiare, seppur sibilline: Sirio è incavolato nero con una persona in particolare, che deve avergli mancato di rispetto.

“Puoi raccontare tutte le verità che vuoi ma tutto quello che mi hai fatto lo sappiamo” ha scritto Sirio, senza taggare nessuno e senza aggiungere altro. Tanto è bastato ad Amedeo Venza per arrivare ad una conclusione che, forse, sulla carta è perlomeno avventata.

“Marco Carta avrebbe tradito il fidanzato Sirio?!” ha commentato Amedeo Venza, pubblicando a corredo una tenera foto dei due fidanzati insieme. Non ci sono altri elementi che possano far pensare ad un tradimento: l’unica certezza, per l’appunto, è che qualcuno abbia fatto arrabbiare, e pure molto, Sirio. Di presunte corna, dunque, per ora ha parlato soltanto Venza.

Tra l’altro, ad oggi Marco Carta non segue nemmeno Sirio (Sirio4m) su Instagram. Un altro tassello di questo puzzle? Potrebbe essere, anche se non necessariamente un mancato follow corrisponde ad una rottura. Qual è la verità? Ah, saperlo, certo è che tutto appare piuttosto sospetto. Eppure, fino a poche settimane fa, c’era persino profumo di fiori d’arancio nell’aria.

Marco Carta: chi è il fidanzato (e futuro marito?) Sirio

Dopo il coming out, l’artista sardo ex vincitore di Amici si era finalmente ripreso la sua vita in mano e aveva da subito cominciato a viversi la sua sessualità senza filtri.

Insieme a Sirio Campedelli, che in passato ha lavorato come commesso per diversi brand, Marco Carta sta insieme ormai dal 2013. Lo scorso marzo, l’artista aveva persino dichiarato di essere pronto per salire all’altare con il suo Sirio e, in futuro, di avere un figlio insieme a lui con un utero in affitto o un’adozione.