Marco Bocci ricorda la malattia a Domenica In: “Ho rischiato grosso”

Marco Bocci ricorda a Domenica In l’herpes al cervello

Marco Bocci è stato ospite di Domenica In per promuovere il suo film da regista – A Tor Bella Monica non piove mai – tratto dal suo omonimo romanzo. Tra una retroscena e una clip della pellicola, l’attore umbro ha parlato pure della malattia che l’ha travolto lo scorso anno. Quando improvvisamente, a causa di una lungo periodo stressante, è stato colpito da un herpes cerebrale che poteva rovinare per sempre la sua vita. Bocci ha infatti rischiato di perdere la memoria e l’uso della parola ma il tempestivo intervento della moglie Laura Chiatti e dei medici hanno salvato la situazione. Un dramma piuttosto raro quello che ha colpito Bocci che, nonostante tutto, è riuscito a superarlo e ad andare avanti.

Le parole di Marco Bocci a Domenica In sull’herpes cerebrale

“Non ho capito subito cosa mi stava succedendo, per più di qualche giorno non sono stato cosciente. È successo che avevo le difese immunitarie basse e l’herpers anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo. Laura è stata tempestiva nell’aiutarmi quando mi sono sentito male a casa”, ha raccontato Marco Bocci a Mara Venier. I primi campanelli d’allarme per l’attore sono arrivati con dei frequenti mal di testa e con una febbre persistente.

Laura Chiatti si è riavvicinata alla fede dopo la malattia di Marco

Durante il periodo in ospedale Marco Bocci ha potuto contare sempre sulla presenza della moglie Laura Chiatti. Che per lui ha deciso di rinunciare a un film importante e si è riavvicinata alla fede cattolica.