Marco Alemanno e Lucio Dalla, la storia dei due artisti: curiosità e aneddoti

Il Ferragosto televisivo del prime time di Rai 1 sarà dedicato ad un grande della musica italiana, l’indimenticabile Lucio Dalla. A lui sarà, infatti, dedicata la puntata (in replica) di sabato 15 agosto del programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, ‘Una storia da cantare’. Se del musicista bolognese si sa ormai tutto o quasi, cosa diversa è invece per l’ex compagno del cantautore, Marco Alemanno. Il quarantenne originario di Nardò è arrivato alla ribalta della cronaca grazie alla sua relazione con Dalla. Ma Marco ha anche una solida carriera alle spalle nel campo dello spettacolo. Non tutti, infatti, sanno che Alemanno oltre ad essere un attore, si è fatto anche strada nel mondo della musica, come cantante. Ma la sua personalità poliedrica lo ha portato anche ad appassionarsi alla fotografia, riuscendo così a raggiungere ottimi risultati anche in questo campo. E’ stato proprio il suo talento a richiamare su di lui l’attenzione di Lucio.

Marco Alemanno e la sua personalità poliedrica

Dalla sembra abbia sostenuto Marco nella sua carriera, aiutandolo anche a diventare attore di spettacoli teatrali di un certo prestigio, come ‘Pierino ed il lupo Arlecchino’. Oltre ad essere partner nella vita, Alemanno e Dalla hanno collaborato insieme nell’album ‘Il contrario di me’. Per quel progetto Marco ha ricoperto il ruolo di produttore artistico e non solo. Infatti, Alemanno è stato anche coautore di alcuni pezzi e cantante. Tra le altre opere teatrali in cui ha recitato Marco, c’è anche ‘Rimbaud: la bellezza amara ed insultata’. Nel 2009 Alemanno si è distinto anche per la sua mostra fotografica ‘L’unica’.

Le rivelazioni sul rapporto con Lucio Dalla

L’unione tra Lucio Dalla ed il suo compagno non è mai stata resa nota, se non solo alla fine. Nel marzo del 2012 (anno in cui morì il cantautore bolognese) fece molto chiacchierare quanto accadde il giorno del funerale di Dalla in chiesa. Cerimonia che peraltro fu seguita da un cospicuo numero di telespettatori e fan dell’artista, in quanto mandata in diretta tv. Durante la funzione, Marco, inaspettatamente, prese la parola, rivelando al mondo la verità sul legame che c’era con il cantante. In seguito, Alemanno è stato al centro di una guerra con gli eredi di Dalla, per questioni ereditarie.