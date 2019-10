Marchisio, villa svaligiata: l’ex calciatore costretto ad aprire la cassaforte

By

Furto nella villa di Claudio Marchisio: cosa è successo all’ex calciatore

Notte da incubo per Claudio Marchisio. Ieri sera, intorno alle 19.30, quattro banditi armati e col volto coperto si sono introdotti nella villa di Vinovo dove l’ex calciatore bianco nero vive da anni con moglie Roberta e i figli Leonardo e Davide. I malviventi hanno minacciato lo sportivo e la moglie, che a quell’ora erano presenti in casa ma stavano uscendo per andare al campo delle giovanili della Juventus, di consegnare tutti i gioielli e il denaro presenti nell’abitazione. L’ex centrocampista, sotto minaccia, è stato dunque costretto ad aprire la sua cassaforte.

I ladri hanno portato via gioielli, orologi e soldi

Al momento non si conosce l’ammontare del bottino, ma si parla ad ogni modo di una cifra parecchio elevata visto che sono stati prelevati soldi e gioielli ed orologi preziosi. Dopo aver rubato tutto, i quattro sono fuggiti via a bordo di un’automobile posteggiata all’esterno del complesso residenziale. Seppur provato Marchisio ha subito sporto denuncia alle forze dell’ordine. In queste ore i carabinieri stanno vagliando le telecamere di sorveglianza della zona.

Claudio Marchisio resta in silenzio dopo la terribile notte

Nonostante la denuncia, Claudio Marchisio e la moglie Roberta – ristoratrice – hanno scelto per il momento di non proferire parola sull’accaduto.