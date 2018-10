Marchesa d’Aragona non è una vera Marchesa? Le prove di DiPiù su Daniela

Daniela Del Secco d’Aragona non è una vera Marchesa? Le prove del settimanale Di Più a Pomeriggio 5

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip non si fa che parlare d’altro: la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona è davvero una Marchesa? Secondo un’indagine condotta da Di Più no: un giornalista di Sandro Mayer ha analizzato a fondo la storia della gieffina, portando a galla delle rivelazioni inaspettate. Come mostrato a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso (video più in basso), la rivista avrebbe spulciato nell’elenco dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, scoprendo che la donna sarebbe registrata tra i pubblicisti dal 1992 come Daniela Del Secco, senza D’Aragona. Inoltre il suo nome non apparirebbe nell’Albo d’Oro della nobiltà, la cui ultima edizione risale al 2005. A quanto pare nell’indice alfabetico il cognome Del Secco d’Aragona non ci sarebbe. A dare altre informazioni a riguardo è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che ha confermato quanto dichiarato dal giornale di Mayer.

Cosa ha detto Riccardo Signoretti sulla Marchesa d’Aragona

Riccardo Signoretti ha confermato la versione di Di Più, sottolineando che presto pure sul suo settimanale uscirà un’altra inchiesta a riguardo. “Abbiamo intervistato un sacco di gente, tra cui Patrizia De Blanck che ricorda quando Daniela vendeva le creme“, ha annunciato il giornalista e opinionista di Barbara d’Urso. “Ha parlato anche il figlio di Marina Ripa di Meana, che ha ricordato che è stata proprio la madre a consigliare a Daniela di aggiungersi un titolo nobiliare in modo da vendere più creme. E quando la massaggiatrice della Meana era in ferie, la sostituiva Daniela“, ha aggiunto Signoretti.

La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona ha mentito?

“Inoltre in passato mi ha detto che aveva una suite di famiglia sempre disponibile in un hotel di lusso di Roma. Ho mandato una giornalista a chiedere e hanno smentito tutto”, ha sottolineato Riccardo Signoretti. Come reagirà la Marchesa a tali accuse?