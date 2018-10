Marchesa D’Aragona non è nobile? La frase sospetta della figlia

Marchesa D’Aragona è davvero una nobile? Una frase della figlia al Grande Fratello Vip insospettisce

Un’affermazione della figlia della Marchesa D’Aragona, Ludovica, ha fatto un po’ pensare al Grande Fratello Vip. Da ormai qualche settimana non si parla d’altro che del titolo nobiliare di Daniela Del Secco. Molti sono quelli che si dicono sicuri del fatto che la gieffina non sia realmente una Marchesa, bensì una semplice estetista che si è presa da sola questo titolo. La concorrente non ha pienamente apprezzato il fatto che in questi se ne stia parlando, tanto che ha chiesto al genero e alla figlia di procedere per vie legali. Ma ecco che Ilary Blasi annuncia in puntata che c’è una sorpresa per lei: una lettera di Ludovica. Il programma permette alla Marchesa di leggere il tutto quando vorrà, ma alcuni frammenti vengono resi pubblici. Daniela ha così la possibilità di leggere quale frase della figlia. Una di queste non passa inosservata. “Mi hai insegnato che non conta come nasciamo, ma quello che costruiamo”. Questa affermazione fa un po’ pensare, in quanto sembra riferirsi alla situazione di cui si sta discutendo da settimane. Daniela Del Secco è diventata Marchesa o lo è davvero?

Marchesa D’Aragona, la sorpresa della figlia al GF Vip: lacrime per la gieffina

Si tratta di un grande dubbio su cui Daniela non intende mai lasciare troppe risposte. Infatti, sebbene Alfonso Signorini abbia più volte fatto qualche domanda diretta alla Marchesa, quest’ultima ha sempre girato intorno con le parole. Ora la frase della figlia lascia un po’ pensare. Nel frattempo, nonostante ciò, la Del Secco appare emozionatissima di fronte alla lettera di Ludovica, tanto che si avvicina allo schermo dove vi è la foto della figlia, tentando di abbracciarla. “Palesati agli occhi miei”, dichiara la Marchesa in lacrime. Anche questa dichiarazione non è passata inosservata, tanto che sui social molti telespettatori hanno iniziato a ironizzarci su.

Marchesa D’Aragona al Grande Fratello Vip nel mirino: è una nobile oppure no?

E mentre tutti si chiedono qual è la verità sul titolo nobiliare di Daniela, sono tanti i telespettatori che apprezzano la sua persona. Il suo modo di fare piace al pubblico, sebbene spesso sia stata protagonista di qualche discussione. Anche Alfonso rivela che il suo personaggio non può che piacere all’interno della Casa.