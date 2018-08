Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli: “Ecco come è nato il nostro amore”

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli di Amici stanno insieme: il loro amore non è nato nel talent show

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, i due ballerini di Amici, sono ormai fidanzati da cinque anni. Per diverso tempo i due hanno tenuto segreta la loro relazione, lontana da gossip e malelingue. Oggi, però, la coppia ha deciso di svelare gli inizi della storia d’amore, non avvenuta – come molti pensano – dietro le quinte del talent show di Maria De Filippi. Come raccontato da Giulia, ex concorrente di Amici nel 2011, il primo incontro con il collega è avvenuto in Svizzera, sul set di un film per Bollywood. Correva l’anno 2013 e tra un ciak e un altro i due continuavano a guardarsi con un certo interesse, tanto che a un certo punto la Pauselli ha preso la palla al balzo e ha chiesto spiegazioni a Sacchetta. “Gli ho detto: “Perché mi guardi?” e ci siamo dati il primo bacio. È stato un gesto istintivo, che mi ha lasciato senza fiato. Sono bastati pochi giorni per farmi innamorare. Però, quando abbiamo terminato le riprese, ognuno di noi è tornato ai propri impegni. Ma io non avevo intenzione di farmi scappare Marcello”, ha confessato la ballerina che così, per un’estate intera, ha cominciato a “stalkerizzare” il napoletano.

Giulia Pauselli determinata a conquistare Marcello Sacchetta

“Per un’estate intera ho fatto la stalker, l’ho seguito ovunque. Mi facevo dire da amici in comune dove si trovava e lo raggiungevo. All’improvviso. In Puglia o a Riccione. Ovunque fosse andavo e lo incontravo. La sensazione che avevo era: “Lui è quello giusto. Devo conquistarlo”, ha ammesso Giulia Pauselli. All’inizio Marcello Sacchetta era più titubante sulla relazione, soprattutto per via della differenza d’età, di ben otto anni (attualmente lei ha 27 anni, mentre lui 35). Così Giulia ha posto un ultimatum: “Alla fine ha ceduto e ci siamo fidanzati anche se, soltanto pochi mesi dopo, abbiamo dovuto mettere a dura prova il nostro amore”.

Dopo l’inizio ufficiale del rapporto, infatti, la Pauselli ha superato le audizioni per lavorare al Crazy Horse di Parigi, uno dei più famosi locali di spogliarello al mondo. “La lontananza è stata dura da affrontare e ci ha segnato. Tuttora, quando non possiamo vederci per qualche giorno, soffriamo molto”, ha confidato la giovane. Per questo dopo un anno in Francia, Giulia ha fatto ritorno in Italia: prima ha lavorato in Rai e poi è tornata da professionista ad Amici di Maria De Filippi.

Marcello Sacchetta e la fidanzata Giulia convivono a Roma

Da qualche tempo Marcello e Giulia convivono a Roma, nella casa che Sacchetta è riuscito ad acquistare con tanti sacrifici. I due sognano di sposarsi e avere una famiglia ma per il momento si godono il loro amore, che continua a crescere giorno dopo giorno.