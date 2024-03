Marcella Bonifacio supera i limiti: volano stracci con Giulia Provvedi

È guerra aperta tra Giulia Provvedi e Marcella Bonifacio. Le due si sono scontrate nel salotto web di Casa SDL e non si sono risparmiate frecciate al veleno.

Nell’ultima puntata del format Casa SDL, il salotto di interviste con personaggi dello spettacolo della casa di produzione e casting SDLTV, Giulia Provvedi è intervenuta per rivolgere delle domande alla mamma di Greta Rossetti, concorrente del Grande Fratello.

Giulia Provvedi ha accusato la signora Bonifacio di star cercando popolarità alle spalle della figlia e di star massacrando Greta, che è all’interno della casa per ottenere uno spazio nel mondo della televisione.

Sei agghiacciante! Sei egocentrica! Hai fatto una figura indecente!

Le parole della cantante non hanno lasciato adito ad altre interpretazioni: secondo lei, Marcella Bonifacio si è macchiata del rubare la scena alla figlia e di averle fatto fare una brutta figura. Le ha detto inoltre che dovrebbe vergognarsi in quanto madre per aver attaccato pubblicamente Greta, dandole della ‘poco sveglia’ e chiedendo al pubblico di farla uscire dalla Casa del Grande Fratello.

Marcella non ha di certo incassato il colpo, la sua risposta è stata altrettanto tagliente.

Sei una persona limitata, come sono limitate tutte le persone che la pensano così!

Insomma, Marcella Bonifacio non accetta critiche e spunti di riflessione, come le ha fatto notare anche Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island e Uomini & Donne. A detta sua, Marcella è una provocatrice che tuttavia non tollera il confronto e il suo comportamento esuberante non ha di certo giovato al percorso di Greta all’interno della casa.

‘Siete tutti deviati!’ Le parole di Marcella offendono i conduttori

Non è finita qui, Bonifacio e Provvedi hanno continuato ad attaccarsi, con la giovane Giulia che ha invitato la mamma di Greta a farsi un esame di coscienza, visto che, una volta uscita, sua figlia avrebbe sicuramente sofferto nel vedere quei comportamenti da parte della mamma. Si è poi appellata alla sua esperienza nei reality. Giulia ha ricordato che nessun membro della sua famiglia è mai intervenuto quando lei ha partecipato al GFVip e all’Isola Dei Famosi, almeno non con i toni totalizzanti della Bonifacio.

A nulla è servito l’intervento dei conduttori per placare le due, poiché Marcella ha rincarato la dose, accusando non solo Giulia, ma chiunque nei commenti avesse una opinione diversa dalla sua, di essere deviato. Anche i conduttori stessi sono stati presi di mira, risentendosi delle reazioni e delle parole negative di Marcella nei loro confronti.

“Definire deviato chiunque parli di gossip – le hanno risposto – è offensivo nei nostri confronti che comunque l’abbiamo invitata”.

Questa, secondo Giulia Provvedi, era la conferma dell’egocentrismo della Bonifacio, che sparerebbe sentenze e offese gratuite su chiunque le dia contro. Ma la Bonifacio ritiene di avere ragione, e che anzi, il comportamento che ha assunto fino ad ora fa parte del suo lavoro.

In che senso il tuo lavoro? Sei stipendiata per attaccare tua figlia?!

In conclusione della puntata, Giulia, sconvolta dalle parole della mamma di Greta, la invita a riflettere sul suo ruolo di madre, anziché rendersi protagonista di siparietti a scapito della figlia, ignara che la madre la insulti sui social con i suoi follower. Marcella non ci sta, e ribadisce che non essendo femminista, non le importa assolutamente il pensiero di un’altra donna.

Domani sera la semifinale del Grande Fratello, chissà se Marcella interverrà nella casa o se Alfonso Signorini metterà al corrente Greta dei comportamenti della mamma.