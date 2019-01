Maradona ricoverato d’urgenza in ospedale: aggiornamenti sulle condizioni di salute

Maradona in ospedale, ricovero d’urgenza dopo controllo di routine

Maradona è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Le condizioni di salute non sembrano gravi, almeno stando alle parole di Lìo Pecoraro, giornalista citato da Sportmediaset, ma la preoccupazione dei parenti e degli amici sarà stata parecchia, visto che tutto è accaduto all’improvviso. Mentre si trovava infatti nella clinica Olivos per una serie di accertamenti il Pibe de Oro ha destato preoccupazione nei medici che si sono subito accorti che qualcosa non quadrava. Al momento sappiamo che si tratta di un’emorragia gastrica che ha richiesto ulteriori accertamenti, tra cui un’endoscopia.

Maradona condizioni di salute, la famiglia è con lui

Nient’altro è trapelato sulle condizioni di salute di Maradona ma è certo che in ospedale si sono precipitati i figli Giannina, Jana e Diego Junior, quest’ultimo in Argentina per il battesimo del figlio. Tutta la famiglia insomma si è riunita attorno al calciatore che doveva tornare in Messico per allenare i suoi Dorados di Sinaloa, squadra che ha portato quasi alla vittoria lo scorso campionato. Non è peraltro la prima volta che accade qualcosa a Maradona il 4 gennaio: ricorderete senz’altro che lo stesso giorno di 19 anni fa fu ricoverato in una clinica uruguayana.

News Maradona, il Pibe de Oro torna dalla sua squadra nonostante le condizioni di salute

Con la stessa grinta e la stessa forza Maradona ha continuato ad allenare la sua squadra e a dare il meglio per il calcio nonostante il malore improvviso accusato qualche tempo fa durante la partita con la Nigeria e nonostante la pesante forma di artrosi che ha reso fragili le sue ginocchia. Il Pibe de Oro non molla quindi e anche questa volta dopo il ricovero tornerà senz’altro più in forma di prima. Noi saremo qui ovviamente ad aggiornarvi costantemente sulle sue condizioni di salute.