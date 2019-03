Mara Venier, un bacio in diretta a Domenica In: “Nicola non essere geloso”

Mara Venier, il bacio a Domenica In in diretta con Pif fa impazzire

Mara Venier si lascia andare a Domenica In a un lungo bacio in diretta, che riesce a far impazzire tutti i telespettatori. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice si bacia con Pif, per far comprendere al pubblico quali sono i “finti baci” che avvengono sul set. Come sempre, Mara si conferma come una donna piena di ironia, pronta a tutto pur di mettere alla prova se stesso. Pif, dall’altra parte, ammette di essere stato criticato per essere un “pezzo di tronco”. Subito dopo il bacio, la Venier ironizza e conferma: “Hanno ragione, sei di legno”. Grandi risate all’interno del salotto di Mara, che riesce sempre a divertire il pubblico che la segue con affetto. Tanti sono i commenti sui social che i telespettatori riservano alla conduttrice, proprio per questo improvviso bacio. Dopo di che, parte l’itervista di Pif, che non riesce a trattenere le lacrime di fronte a un filmato.

Mara Venier, intervista a Pif: Pierfrancesco Diliberto non trattiene le lacrime

Pif, dopo essersi scambiato un bel bacio sulla bocca con Mara, si lascia trasportare dall’intervista. In particolare, il conduttore televisivo si lascia andare quando la Venier manda in onda una scena del film La mafia uccide solo d’estate. Per l’interprete di Arturo, si tratta di un tema molto importante. Secondo l’attore, la mafia non dovrebbe esserci e sono tante le persone che sarebbero colpevoli della sua presenza. Nel frattempo, Pierfrancesco Diliberto annuncia il suo film Momenti di trascurabile felicità, ispirato al film di Francesco Piccolo. Mara assicura che si tratta di una bellissima pellicola, che ha un grande significato. Tanti applausi sui social per Pif, molto apprezzato dal pubblico.

Mara Venier e il “finto bacio” con Pif a Domenica In: “Nicola non essere geloso”

“Non dormirò stanotte pensandoci, Nicola non essere geloso se con gli altri ballo il twist”, torna a ironizzare Mara parlando del bacio. La conduttrice chiede al marito di vedere tutta l’ironia del suo gesto. Lo stesso Pif è sicuro che Nicola non potrebbe mai essere geloso di questo “finto bacio”. La Venier finge anche di essersi dimenticata di quanto accaduto poco prima con l’attore.