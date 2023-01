Mara Venier si è collegata questo pomeriggio via telefono a La Vita in diretta per cantarne quattro, senza troppi filtri, alla Contessa Marisela Federici, rea di una serie di dichiarazioni su Gina Lollobrigida che l’hanno fatta davvero infuriare.

Questi i fatti. Nella puntata di oggi dello show di Alberto Matano si è nuovamento parlato della compianta attrice, scomparsa due giorni fa a 96 anni, con ospiti in studio la Federici, Giovanna Ralli e Pino Strabioli. Uno dei temi più delicati trattati ispetto alla vicenda è il rapporto che Gina Lollobrigida aveva con il suo mentore, Andrea Piazzolla, e con il catalano Francisco Javier Rigau, che stando alla ricostruzione di Piazzolla era riuscito a sposare la Lollobrigida contro la sua volontà. Il matrimonio è stato annullato da Papa Francesco e la Lollobrigida si è ritrovata costretta a intraprendere un’azione legale contro di lui, convinta che l’avesse truffata per entrare in possesso della sua eredtà. Andrea Piazzolla, dal canto suo, si è dovuto più volte difendere negli ultimi anni dalle accuse della famiglia della Lollobrigida: l’assistente è infatti accusato di avere usato il suo ascendente sull’attrice per i suoi interessi.

Gli ultimi anni della vita di Gina Lollobrigida, dunque, sono stati molto difficili. Delle cause legali che l’avevano coinvolta e di tutta la sofferenza ad essere collegate l’anziana attrice aveva parlato tempo fa a Mara Venier, che questa intricata storia la conosce molto bene.

Il punto di vista di Marisela Federici e lo scontro con Mara Venier

Ospite di Alberto Matano la contessa ha assistito al racconto della storia di Piazzolla con aria supponente. Secondo l’opinionista, infatti, il rapporto con il suo manager sarebbe stato legato al profondo senso di solitudine che viveva e che l’aveva fatta diventare “dipendente” da lui. Anche rispetto al controverso matrimonio con Rigau Marisela Federici ha espresso più di qualche perplessità, definendo tutta questa complicata situazione “una tragicommedia”. Non l’avesse mai fatto!

Mara Venier si è sentita in dovere di intervenire chiamando l’amico Matano in diretta, facendo le scarpe alla contessa. Ecco le sue durissime parole:

“Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici. Ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c’è niente. Forse fa ridere solo a te, che vedo che stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere le persone che hanno voluto bene a Gina. Perché noi l’abbiamo vissuta per tanti anni. Abbiamo vissuto il dolore. E quando Gina da me nell’ultima intervista dice ‘vorrei morire in pace’. Mi fa orrore il tuo cinismo. Non è la tua la verità. Ma tu che ne sai che stai lì a fare le scene, di verità, di sofferenza? Ma che ne sai di Gina? Ma che ne sai di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una donna molto cinica in questa situazione.

Marisela ha avuto l’ardire di replicare, dicendo: “Io ti ho sentito, ed ero vicina a te, nei pranzi dove Gina ti raccontava le sue intimità”. A questo punto, Mara Venier ha messo il carico da 90:

“Ma quando mai? Ma non ci sei mai stata! Ma che stai dicendo? Ma ti prego ma cosa stai dicendo? Ciao a tutti!”

Alla fine la querelle, gustosissima da un punto di vista televiviso, si è chiusa con un bel telefono in faccia alla Federici, che effettivamente dalla discussione ne è uscita molto male.