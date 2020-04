Mara Venier scoppia a piangere a Domenica In: la sorpresa del nipote

Mara Venier in onda a Pasqua con Domenica In: lacrime per il nipote Claudio

Ancora un momento di commozione a Domenica In per Mara Venier. Nella puntata in onda a Pasqua, domenica 12 aprile, la conduttrice veneziana non è riuscita a trattenere le lacrime. Il motivo? Un video messaggio inviato dal nipote Claudio, figlio del secondogenito Paolo. Zia Mara è molto legata al bambino e a causa del Coronavirus è costretta a vederlo solo tramite video chiamate e video messaggi. Claudietto, come lo chiama affettuosamente nonna Mara, è stato fondamentale perché il suo arrivo ha aiutato la Venier a superare la dolorosa morta della madre, scomparsa per via dell’Alzheiemer, malattia con la quale ha combattuto per diverso tempo.

Mara Venier vede il nipote a Domenica In e scoppia a piangere

In apertura della puntata speciale di Pasqua di Domenica In, Mara Venier ha lanciato il video di un coro di bambini che hanno cantato una versione speciale di Azzurro, celebre canzone di Adriano Celentano. In chiusura la sorpresa inaspettata: un video messaggio per la conduttrice da uno dei suoi nipoti, il piccolo Claudietto. Un gesto che la Venier non si aspettava, tanto che non è riuscita a trattenere l’emozione. La 69enne ha provato a scusarsi con il suo pubblico ma poi ha ammesso: “Credo che tutti i nipoti d’Italia mi possano capire in questo momento. Per noi è veramente doloroso non poter vedere i nostri nipoti”.

ZIA MARA CHE SI COMMUOVE AL VIDEOMESSAGGIO DEL NIPOTE❤️ #domenicain pic.twitter.com/Vu3uXD3bzC — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 12, 2020

Mara Venier ha due figli e due nipoti: la sua vita privata

Oltre a Claudietto, Mara Venier è anche nonna di Giulio, il figlio adolescente della primogenita Elisabetta Ferracini. “Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”, ha raccontato in un’intervista la conduttrice Rai.