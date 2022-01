Mara Venier scatenata ai Soliti Ignoti: domanda intima alla Gioli, le reazioni

Mara Venier è stata la protagonista della puntata speciale dei Soliti Ignoti della lotteria Italia. Amadeus ha condotto in diretta l’appuntamento di giovedì 6 gennaio 2022 e in studio con lui c’erano dei fuoriclasse come degli attori amatissimi. Ospiti speciali tra gli ignoti infatti erano Francesca Chillemi, Matilde Gioli, Beppe Fiorello, Lino Banfi e Nino Frassica. La concorrente invece era proprio la Venier: lei ha dovuto indovinare le identità misteriose dei Vip e dei Nip in gioco, ed è riuscita ad accumulare un bel gruzzoletto. Il suo unico errore è stato Banfi, altrimenti sarebbe arrivata al parente misterioso col bottino al completo.

Nel corso della puntata Mara ha divertito come sempre: su Twitter tutti sono impazziti per lei ed è stata commentatissima! Tra risate, battute e il pulsante che suonava in continuazione, per sbaglio ovviamente, Mara non ha mancato di fare una battuta che non poteva passare inosservata sui social.

Doveva indovinare l’identità misteriosa di Matilde Gioli, attrice protagonista di Doc Nelle tue Mani, che tornerà giovedì prossimo su Rai Uno. Non avendo idea di cosa potesse fare l’attrice, zia Mara ha chiesto l’indizio della fotona e ha ascoltato cosa aveva da dire la Gioli a proposito della stessa. Nella foto c’era un primo piano dell’attrice con un’espressione buffa e di sollievo. Matilde ha spiegato che si trattava di un’espressione che le è venuta spontanea dopo aver fatto l’attività protagonista dell’identità.

Amadeus, conoscendo l’indizio, ha aggiunto qualcosa: “Dopo che togli qualcosa, soprattutto”. Matilde ha detto un “sì e no”, aggiungendo che non sempre c’è da togliere qualcosa. Amadeus allora: “Però se toglie, fa questa faccia”. Mara ha iniziato a guardare l’uno e l’altra spaesata dalle loro parole. Queste parole della Gioli l’hanno mandata fuori strada, forse: “Alla fine di un atto”. A questo punto Mara Venier ha chiesto: “Ma, scusa, di se..o stiamo parlando?”.

La Gioli era in leggero imbarazzo, ma vedendo che anche Amadeus è scoppiato a ridere si è lasciata andare anche lei in una risata. E anche Mara rideva, chiaramente. Tutto lo studio è esploso in una risata. Poi la Gioli è stata al gioco: “Mara si toglie prima, nel caso. Hai opzioni che non parlano di questo, della cosa che hai detto tu”. Alla fine ciò che si era tolta in quella foto erano le scarpe, dopo essersi arrampicata su una montagna di 4mila metri.

Ma la Venier è stata un uragano per tutta la puntata! Dopo aver indovinato il penultimo ignoto, Mara è corsa ad abbracciare Amadeus che quasi cadeva. Il conduttore ha perso per un secondo l’equilibrio inciampando in un filo, trascinandoselo dietro e staccando la presa dalla corrente di alcune luci in studio! Per fortuna studi non necessari a illuminarlo, ma solo a decorarlo.